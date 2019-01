Milano Fine settimana di apertura per Vesperbild

LIVE Milano-Buducnost basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : partenza sprint dell’Olimpia - 36-22 a fine primo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Buducnost, sfida valida per la sedicesima e prima giornata del girone di ritorno dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Incontro estremamente delicato per gli uomini allenati da Simone Pianigiani che questa sera dovranno vedersela contro la formazione montenegrina. Dopo la sconfitta sul campo del Maccabi Tel Aviv della scorsa settimana, l’Olimpia è scivolata per la prima volta in stagione ...

Pallavolo – Botto di fine anno : la Revivre Axopower Milano vince 1-3 a Padova : Ultima gara del 2018 per la Revivre Axopower Milano: 3 punti importantissimi per la classifica. Esordio in Superlega per Gironi Padova – Si chiude con il Botto il 2018 della Revivre Axopower Milano. Alla Kioene Arena di Padova la formazione di Andrea Giani trova una preziosissima vittoria per 3-1 contro la formazione di casa e mette in cassaforte il quinto posto in classifica, toccando quota 26 punti. Prestazione determinata per la ...

Rimbalzo di fine anno per le borse europee - Milano +1 - 44% : Le borse europee chiudono l'ultima seduta dell'anno con un Rimbalzo, dopo i forti cali registrati nelle ultime tre giornate. A spingere i listini europei è stato anche il dato dell'inflazione in ...

LIVE Maccabi-Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Olimpia avanti a fine primo quarto (24-21) : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, match valevole per la quindicesima giornata di Eurolega. Un match molto importante per l’Armani Exchange che vuole confermarsi in zona playoff e soprattutto spegnere le speranze di rimonta della formazione israeliana. Una partita assolutamente da vincere per la squadra di Simone Pianigiani, che si troverà ad espugnare la caldissima Tel Aviv, cosa che non accade ...

DIRETTA Milano VARESE/ Risultato finale 72-67 - info streaming : fine match! - Serie A1 - : DIRETTA MILANO VARESE streaming video e tv: orario e Risultato live del derby lombardo, piatto forte della Serie A di basket , oggi 23 dicembre, .

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : inizio equilibrato - avanti i greci 23-21 a fine primo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Panathinaikos-Olimpia Milano, sfida valevole per la quattordicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Trasferta molto complicata per la formazione allenata da Simone Pianigiani, in una sfida da considerarsi in tutto e per tutto uno scontro diretto in ottica playoff. Mike James e compagni stanno attraversando un periodo complicato e, dopo un’ottima partenza, hanno trovato cinque ...

LIVE Milano-Bayern Monaco basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Jerrells porta l’Olimpia sul 16-15 con due triple a fine primo quarto : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Bayern Monaco, valevole per la tredicesima giornata di Eurolega 2018-2019. L’incontro si gioca al Mediolanum Forum di Assago. Per gli uomini di Simone Pianigiani arriva la sfida a una delle dirette concorrenti per l’accesso ai quarti di finale, ed è solo il primo di due scontri di questo genere: dopodomani, infatti, ci sarà la trasferta di Atene, nel ...

Da Napoli e Milano parte l’Instore Tour di Anastasio per l’EP La Fine Del Mondo : Dopo la vittoria di X Factor 12, arrivano le prime date dell’Instore Tour di Anastasio. “Ci vediamo giovedì e venerdì. A Napoli e a Milano”, ha scritto il rapper sulla sua pagina instagram per annunciare le due date che, si presume, saranno solamente le prime di una lunga serie. Giovedì 20 dicembre a Napoli e venerdì 21 dicembre a Milano, quindi, Anastasio incontrerà avrà modo di incontrare i suoi fan che sono già tanti nonostante il poco ...

Milano - -20% su pedaggio Teem-A58 prorogato fino a fine 2019 : Milano, 17 dic., askanews, - La concessionaria della Tangenziale Esterna di Milano, la A58-Teem, ha ufficializzato la proroga sino al 31 dicembre 2019 dello sconto del 20% sulle tariffe dell'arteria ...

LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : milanesi in vantaggio a fine primo quarto (15-21) : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Olimpia Milano, match valevole per la dodicesima giornata di Eurolega. La trasferta più complicata nel momento più difficile della sua stagione. L’Olimpia Milano è reduce da tre sconfitte consecutive in Eurolega e stasera se la vedrà con la capolista Fenerbahce, che comanda la classifica con dieci vittorie ed una sola sconfitta all’attivo. Una squadra fortissima quella allenata ...

LIVE Cantù-Milano - Serie A basket in DIRETTA : Olimpia in fuga sul 64-52 a fine terzo quarto con 14 punti di un ottimo Kuzminskas - 18 per Jefferson tra le fila dei canturini : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del derby lombardo tra Cantù e Milano, valevole per la nona giornata della Serie A 2018-2019. Le due compagini non arrivano alla sfida odierna in un momento esaltante dal punto di vista dei risultati e del gioco, con i canturini reduci da quattro sconfitte consecutive ed i meneghini da tre sconfitte di fila in Eurolega (inframezzate dalla vittoria casalinga con Cremona sul filo di lana). I milanesi ...

LIVE Olimpia Milano-Gran Canaria basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Milano sotto 63-71 a fine terzo quarto - 19 di James : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Herbalife Gran Canaria, valido per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019. Milano arriva a questa partita con un bilancio europeo di sei vittorie e quattro sconfitte, il Gran Canaria ha invece un ruolino di marcia di tre successi e sette partite perse. Con l’incontro di oggi comincia un breve, ma intenso tour de force ...

LIVE Milano-Baskonia - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : Olimpia in vantaggio 73-68 alla fine del terzo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Baskonia Vitoria, incontro valevole per l’ottava giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019. La squadra allenata da Simone Pianigiani è reduce da tre vittorie negli ultime quattro partite di Coppa e da una striscia aperta di sette successi consecutivi in Campionato, con una situazione di classifica molto incoraggiante in entrambe le competizioni. L’Olimpia si ...

LIVE Milano-Baskonia - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : Olimpia avanti 27-26 alla fine del primo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Baskonia Vitoria, incontro valevole per l’ottava giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019. La squadra allenata da Simone Pianigiani è reduce da tre vittorie negli ultime quattro partite di Coppa e da una striscia aperta di sette successi consecutivi in Campionato, con una situazione di classifica molto incoraggiante in entrambe le competizioni. L’Olimpia si ...