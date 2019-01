Il comparto media dell' Italia è in territorio positivo | +1 | 46%

Calo per il comparto media dell'Italia - -0 - 77% - - giornata in discesa per il Sole 24 Ore : L'indice media italiano prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'indice del settore media europeo. Il settore Entertainment & media ha aperto a 10.890,7, in Calo ...

Agcom - focus sui bilanci dal 2013 : crescono ricavi nel comparto dei media : Il settore dei media, nel quinquennio 2013-2017, ha registrato risultati in chiaroscuro, con il comparto televisivo che ha visto i ricavi delle principali imprese aumentare di oltre 300 milioni di euro, mentre quelli del settore editoria contrarsi complessivamente di oltre 900 milioni (-17,7%). È quanto viene fotografato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nel focus bilanci 2013 – 2017 pubblicato oggi e ...

Il comparto media dell'Italia in territorio positivo - +1 - 38% - - giornata euforica per Italiaonline : Scambi in rialzo per il FTSE Italia media che segue l'andamento prudente evidenziato dall' EURO STOXX media . L' indice FTSE Italia media ha aperto a 10.253,23 in aumento di 140,99 punti rispetto alla ...

Si muove in territorio negativo il comparto media dell'Italia - -1 - 19% - - scambi al ribasso per il Sole 24 Ore : L' Indice media italiano procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dall' EURO STOXX media . Il settore Entertainment & media ha aperto a 10.721,93, in calo dell'1,19%, ...

Seduta molto negativa per il comparto media dell'Italia - -1 - 55% - - netto calo registrato da Mediaset : Rosso per l' indice media italiano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX media . Il settore Entertainment & media ha chiuso la giornata a quota 10.708,22 con una perdita di 168,13 punti ...

Seduta molto negativa per il comparto media dell'Italia - -1 - 92% - - giornata da dimenticare per Poligrafici : Rosso per l' indice media italiano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX media . Il settore Entertainment & media ha aperto la giornata a quota 10.842,66 con una perdita di 209,01 punti ...

Seduta quasi invariata per il comparto media dell'Italia - +0 - 03% - - giornata euforica per RCS : Seduta invariata per l' indice media italiano , mentre l' EURO STOXX media scambia in leggero rialzo. Il settore Entertainment & media ha iniziato a trattare a 10.879,95, con una variazione di soli 2,...