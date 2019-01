Hannes Breitenberger morto improvvisamente | il 18enne altoatesino era campione di biathlon

Morte improvvisa per Hannes Breitenberger - 18enne altoatesino campione di biatholn : È morto Hannes Breitenberger , 18 anni, originario della Val d'Ultimo e campione di biathlon. Il giovane frequentava la scuola superiore in Val Gardena. Il mondo dello sport altoatesino è in lutto. La sua scomparsa improvvisa - avvenuta martedì sera - ieri era stata messa erroneamente in relazione con l'incidente fuoripista avvenuto nel 'canale del Bambino' , a val ...

Biathlon : muore Hannes Breitenberger - giovane promessa della Nazionale italiana : Nel giorno del trionfo di Lisa Vittozzi ad Oberhof (Germania), nella sprint della quarta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon in Germania, il movimento italiano deve fare i conti con il dolore e la tristezza. Poco dopo il trionfo della sappadina, infatti, è stato comunicata la notizia della morte del giovane biathleta altoatesino Hannes Breitenberger. Il 18enne era studente presso la scuola superiore in Val Gardena e le cause del decesso non ...

