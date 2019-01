Gran Bretagna | PIL in espansione nel 3° trimestre Ma frena su anno

Gran Bretagna - avvistato drone : sospesi i voli a Heathrow : L’aeroporto di Heathrow ha sospeso i voli in partenza. La decisione è arrivata dopo l’avvistamento di un drone. La notizia giunge dopo la decisione di estendere la zona di interdizione di volo dei droni intorno agli aeroporti britannici da 1 a 5 chilometri. Si tratta di una decisione presa dopo i problemi al traffico aereo registrati sotto le feste di Natale a seguito dell’avvistamento di alcuni droni nello spazio aereo dello ...

Bicentenario della nascita della Regina Victoria - 1819-2019 - - Gran Bretagna. Una moneta da 1$ delle Isole Vergini Britanniche ricorda l'... : In esso, la bellezza della principessa, salvata da San Giorgio, il quale uccise il drago, che la minacciava, attirò l'attenzione d'un leone, che divenne suo amico e protettore. Una, rappresenta la ...

'Ryanair peggior compagnia a corto raggio in Gran Bretagna' : Ryanair è risultata la "peggior compagnia aerea a corto raggio nel Regno Unito" in un sondaggio dell'azienda specializzata in ricerche per i consumatori 'Which', svolto su alcune migliaia di persone. ...

Gran Bretagna - settore terziario in espansione : Il dato si conferma sopra la soglia dei 50 punti che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'economia e supera le attese degli analisti che erano per una salita fino a 50,7 punti.

Gran Bretagna - si contrae l'attività delle imprese di costruzioni : Fine 2018 deludente per le imprese di costruzioni britanniche. Secondo quanto rilevato da Markit , l'indice PMI del settore costruzioni ha rilevato che la crescita dell'attività economica è scesa ai ...

Biglietto vincente alla lotteria EuroMillions - mega premio da 127 milioni in Gran Bretagna : Ad aggiudicarsi il jackpot milionario un singolo giocatore che è riuscito così a incassare un mega premio da ben 127 milioni di euro. Al momento si ignora ancora l'identità del nuovo milionario ma è certo che il suo è il quarto montepremi più alto di sempre nel Regno Unito.Continua a leggere

Hopman Cup - Serena Williams vince ma gli Usa battuti dalla Gran Bretagna : L'ex numero uno del mondo regola per 6-1, 7-6, 7-2, Katie Boulter ma Cameron Norrie supera Frances Tiafoe per 7-6, 7-4,, 6-0 e nel doppio misto i britannici la spuntano per 3-4, 2-5,, 4-3, 5-4,, 4-1. ...

Salute : in Gran Bretagna a 10 anni i bimbi consumano più zucchero di un 18enne : I bambini di 10 anni consumano in media più zucchero della quantità massima raccomandata per un diciottenne. E’ quanto emerge dai dati del Public Health England (Phe): la dose ‘tetto’ per i piccoli di quella età è infatti di 20-24 grammi al giorno, ma in media ne introducono 52,2 grammi al giorno, che equivalgono a 13 zollette al giorno, 8 in più rispetto al livello raccomandato. I dati, relativi alle abitudini alimentari ...

Lotteria EuroMillions - vinti 127 mln euro in Gran Bretagna : Un giocatore britannico si è aggiudicato il jackpot di Capodanno della Lotteria euroMillions, festeggiando così l'avvio del 2019 con un bottino di circa 115 milioni di sterline, oltre 127 milioni di ...

Brexit : '50% di possibilità di restare in Ue'/ Gran Bretagna - record richieste per passaporto irlandese : 'Brexit al 50% salta', Ministro Fox 'avvisa' Tory per convincerli a votare Piano della Premier May a fine gennaio. Juncker 'alla fine il divorzio si farà'

Hopman Cup – Federer super - sorridono Kerber e Bencic : pesanti ko per Spagna e Gran Bretagna : Germania e Svizzera dominano su Spagna e Gran Bretagna: il resoconto della seconda giornata di sfide della Hopman Cup Seconda giornata di sfide alla Hopman Cup: in attesa dell’inizio della stagione 2019 di tennis, gli appassionati possono godersi un po’ di spettacolo con i big sui campi in cemento dell’Australia per l’avvincente sfida a squadre. La Germania ha dominato sulla Spagna, con Zverev che ha mandato al ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Germania e Svizzera battono Spagna e Gran Bretagna 3-0 - sigillo di Federer : Due sfide senza storia quelle andate in scena oggi per la Hopman Cup di Tennis: la Svizzera di Belinda Bencic e Roger Federer ha strapazzato 3-0 la Gran Bretagna di Cameron Norrie e Katie Boulter, mentre la Germania di Angelique Kerber e Alexander Zverev ha regolato con il medesimo punteggio la Spagna di Garbine Muguruza e David Ferrer. Entrambe le Nazioni vincitrici vanno in testa ai rispettivi gironi, essendo questa per loro la prima ...

