Biathlon | Coppa del Mondo Oberhof 2019 | Aleksandr Loginov batte Johannes Boe nella

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer sempre in vetta. Lisa Vittozzi la migliore nella sprint : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe scappa via : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : Johannes Boe non ha mai vinto - Martin Fourcade dato in grande forma : In questa stagione il norvegese Johannes Boe sta dominando la Coppa del Mondo di Biathlon, ma il transalpino Martin Fourcade, se vorrà riaprire la contesa, dovrà sfruttare al massimo la pista tedesca di Oberhof. Un tracciato che, come visto oggi con le donne, può essere anche benevolo al poligono se le condizioni atmosferiche sono buone, altrimenti saprà essere molto selettivo. Tanto difficile che nella località tedesca manca nell’albo ...

Coppa del Mondo di Biathlon : Vittozzi trionfa a Oberhof - Wierer fuori dalle prime venti : Lisa Vittozzi sulle orme di Dorothea Wierer . Nella sprint di Oberhof , in Germania, la 23enne atleta di Sappada centra il primo trionfo della sua carriera. In questa stagione, cominciata comunque ...

Biathlon - Lisa Vittozzi trionfa nella sprint di Oberhof : prima vittoria in coppa del mondo : Oberhof - E' arrivata finalmente la prima volta per Lisa Vittozzi nella coppa del mondo di Biathlon. Mai sul podio in questa stagione, pur essendo terza in classifica generale prima della sosta, la ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : Dorothea Wierer “Oberhof poco adatta a me - ma darò il massimo” : La Coppa del Mondo di Biathlon fa tappa ad Oberhof e c’è grande attesa in casa Italia per i risultati di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, protagoniste finora di una stagione davvero eccezionale. Wierer si presenta in Germania da leader della classifica generale e di quelle di sprint e pursuit. L’altoatesina ha parlato della sua condizione fisica: “In questo periodo non mi sono ammalata ed è già un ottimo risultato perchè negli ...

Biathlon - Coppa del Mondo maschile 2019 - Oberhof. Fourcade per la svolta - Boe per la fuga : Martin Fourcade torna a respirare l’aria salubre per lui di Oberhof e prova a risalire la china dopo un dicembre nettamente al di sotto delle aspettative. Il francese ha numeri da urla sulla pista tedesca della Turingia, con la quale ha un rapporto strettissimo visto che nelle ultime dieci gare individuali disputate da quelle parti, dal 2013 a oggi, ha ottenuto ben nove podi e sei vittorie, con due successi su due lo scorso anno e ha la ...

Biathlon - riprende con la tappa di Oberhof la Coppa del Mondo : dieci gli azzurri presenti : La Coppa del Mondo riprende a Oberhof, dieci azzurri al via. Wierer difende il pettorale di leader in tre classifiche riprende dopo la pausa natalizia la Coppa del Mondo di Biathlon con la quarta tappa in programma a Oberhof (Ger) dal 7 al 13 Gennaio, dove si disputeranno una sprint femminile giovedì alle ore 14.30, una sprint maschile venerdì alle ore 14.30, le due pursuit sabato alle ore 12.45 e 15.00 e le staffette domenica alle ore ...

Biathlon femminile - Coppa del Mondo 2019 Oberhof. Wierer-Vittozzi-Fialkova-Makarainen : riparte la battaglia sulla neve tedesca : Prima Oberhof e poi Ruhpolding: sarà la neve tedesca, prima in Turingia e poi in Baviera, a fare da arbitro alla sfida che vale la Coppa del Mondo tra le azzurre Dorothea Wierer, prima, e Lisa Vittozzi, terza, la slovacca Paulina Fialkova e la finlandese Kaisa Makarainen, con il possibile inserimento di qualche outsider, finora rimasta un po’ nascosta. Tra queste outsider non potrà esserci ancora una volta la grande favorita della vigilia della ...