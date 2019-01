Accordo per 40 tirocinanti nelle sedi delle Procure sarde

Al via nuovi tirocini per i neo laureati nelle procure : siglato l'Accordo : I tirocini saranno orientati alla formazione e per questo si confermano un importante strumento per testare le attitudini professionali e un'efficace politica attiva del lavoro che l'Aspal sta ...

Accordo Atp-Teatro Carlo Felice : ok ai pullman da entroterra e levante per gli spettacoli : GENOVA - Per la prima volta quattro bus dell'azienda di trasporto pubblico metropolitano Atp d al 3 febbraio al 16 giugno 2019 collegheranno l'entroterra e il levante di Genova con il Teatro Carlo ...

SELVAGGIA LUCARELLI VS ALESSIA MARCUZZI/ 'Per andare d'Accordo con l'ex non servono psicoterapeuti - ma...' : SELVAGGIA LUCARELLI inveisce contro ALESSIA MARCUZZI, Simona Ventura e tutte le vip che hanno passato le vacanze insieme alle loro ex. Ecco il suo sfogo

FCA - trovato Accordo per chiudere caso su emissioni diesel in USA : FCA US controllata di Fiat Chrysler Automobiles ha raggiunto accordi definitivi con U.S. Environmental Protection Agency, EPA,, U.S. Department of Justice, DOJ,, California Air Resources Board, CARB,, ...

Calciomercato Juventus : Accordo raggiunto per Ramsey : Juventus-Ramsey: accordo raggiunto. Questo è ciò che titolano i maggiori giornali inglese, che confermano la trattativa tra Juventus e Arsenal. Il noto giornale inglese "Guardian", afferma che il centrocampista gallese si aggregherà ai bianconeri a giugno, ma non è da escludere il suo trasferimento già in questa finestra di Calciomercato. Le visite mediche sono fissate per domenica, dopo la sfida tra Bologna e Juventus di sabato valida per gli ...

È stato trovato un Accordo per evitare il licenziamento dei giornalisti del “Messaggero di Sant’Antonio” : Il Messaggero di Sant’Antonio, mensile pubblicato dalla casa editrice proprietà dei frati della Basilica di Sant’Antonio di Padova, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per evitare il licenziamento di tutti e otto i giornalisti che compongono la redazione. «Le

Il patto per la scienza che ha messo d'Accordo Grillo e Renzi : ecco i 5 punti : Impegno di tutti contro gli pseudo-scienziati, a promuovere l'informazione corretta, a sostenere la scienza come valore universale, ad aumentare i finanziamenti. Sono alcuni dei punti del patto Trasversale ideato da Roberto Burioni che l'immunologo chiede a tutte le forze politiche di firmare. Un invito al quale hanno già aderito Matteo Renzo e Beppe Grillo. "Rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche italiane- si ...

In Andalusia il centrodestra ha trovato un Accordo - governerà la regione per la prima volta in 36 anni : I partiti di destra e centrodestra dell’Andalusia, la regione più meridionale e popolosa della Spagna, hanno trovato un accordo di governo dopo settimane di negoziazioni. Per la prima volta in 36 anni, quindi, l’Andalusia sarà governata da una forza politica

Migranti - Accordo nel governo : 10 persone affidate alla Chiesa Valdese - : Intesa raggiunta in un vertice notturno. Conte ottiene il via libera da Salvini: in Italia arriveranno bambini, con la mamma e il papà. Saranno affidati alla Chiesa Valdese, "senza oneri per lo Stato".

C'è l'Accordo per la riforma dei referendum : ecco come cambieranno le consultazioni : Siglato l'accordo tra M5s e Lega sul quorum per il referendum propositivo, inizialmente non previsto dal testo del disegno di legge di riforma dell'articolo 71 della Costituzione, presentato dai 5 stelle. Intesa che porta all'apertura da parte della maggioranza verso alcune modifiche proposte dalle opposizioni, a partire proprio da quella targata Pd (a prima firma Stefano Ceccanti) che prevede il quorum del 25% dei sì ...

"ICARDI NON RINNOVA CON L'INTER"/ Wanda Nara : "Accordo lontano - per noi Mauro è ad un livello superiore" : "Icardi non RINNOVA con l'Inter". Wanda Nara spaventa i tifosi nerazzurri: "Accordo lontano, per noi Mauro è ad un livello superiore". Ultime notizie