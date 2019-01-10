Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 17 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI CI SONO PROBLEMI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, AL MOMENTO SI SEGNALANO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; RACCORDO DOVE LA CIRCOLazioNE E’ SOSTENUTA IN CARREGGIATA ESTERNA, CON CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI UN MEZZO PESANTE IN PANNE AL MOMENTO CI SONO CODE TRA TOR DE CENCI E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE DEL RACCORDO; TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA TOR DE CENCI E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE DEL RACCORDO; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; NON MOLTE LE SEGNALZIONI PER QUANTO RIGUADA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA Roma FIUMICINO, INCOLONNAMENTI TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. CODE ANCHE SULLA NETTUNENSE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA LA PONTINA: RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO AL KM 17+800 IN DIREZIONE Roma, STRADA RIAPERTA QUINDI IN PROSSIMITA’ DI CASTEL DI DECIMA. TUTTAVIA PERMANGONO CODE A PARTIRE DA CASTEL RomaNO. SULLA CASSIA SEGNALATO INVECE UN INCIDENTE AL KM 27 IN DIREZIONE Roma, CI TROVIAMO IN PROSSIMITA’ DI CAMPAGNANO; ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA ANCORA LA PONTINA: IL TRAFFICO E‘ INFATTI BLOCCATO TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 17+800; OBBLIGATORIA, INOLTRE L’USCITA A CASTEL DI DECIMA. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE VIENE INDICATA REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 9:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA PONTINA: IL TRAFFICO E‘ INFATTI BLOCCATO TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL KM 17+800; OBBLIGATORIA, INOLTRE L’USCITA A CASTEL DI DECIMA. PASSIAMO AL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 9:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA PONTINA: IL TRAFFICO E‘ INFATTI BLOCCATO TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL KM 17+800; OBBLIGATORIA, INOLTRE L’USCITA A CASTEL DI DECIMA. PASSIAMO AL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 8:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA PONTINA: UN INCIDENTE AL KM 17+800 STA PROVOCANDO CODE TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma; OBBLIGATORIA, INOLTRE L’USCITA A CASTEL DI DECIMA. PASSIAMO AL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 8:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA PONTINA: UN INCIDENTE AL KM 17+800 STA PROVOCANDO CODE TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma; OBBLIGATORIA, INOLTRE L’USCITA A CASTEL DI DECIMA. SUL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. TRAFFICATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 7.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO CHE COMINCIA AD INTENSIFICARSI, COME DI CONSUETO IN QUESTE ORE, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA-Roma FIUMICINO. DISAGI ANCHE PER COLORO CHE SONO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE: QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA ANCORA NEL QUADRANTE SUD, NEL DETTAGLIO SULLA Roma FIUMICINO, DOVE PERMANGONO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO; SITUAZIONE INVARIATA SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE: PERMANGONO CODE RESIDUE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO; RESTANDO SULLA Roma TERAMO SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SUL TRATTO URBANO, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’: SITUAZIONE ANALOGA SULLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E CASILINA; NEL QUADRANTE NORD CODE IN VIA CASSIA, TRA L’OLGIATA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DALLE PRINCIPALI CONSOLARI; SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER SEGNALARE CODE IN USCITA, TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE: RACCORDO DOVE LA CIRCOLazioNE E’ INTENSA SU ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 17 | 45
VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 17:45 (Di giovedì 10 gennaio 2019) VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma NAPOLI, IL SERVIZIO E’ RALLENTATO A CAUSA DI GUASTO AD UN TRENO TRA CASERTA E PIGNATARO; I TRENI VIAGGIANO CON RITARDI COMPRESI TRA I 60 E I 90 MINUTI; E VENIAMO AL TRAFFICO: SULLA A12 Roma CIVITAVECCHIA SEGNALATO UN INCIDENTE CON MEZZO PESANTE RIBALTATO NEI PRESSI DI SANTA SEVERA IN DIREZIONE NORD, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; E A SEGUITO DI UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO PROBLEMI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, AL MOMENTO PERMANGONO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; RACCORDO DOVE LA CIRCOLazioNE E’ SOSTENUTA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA TRA LE USCITE ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 17:45: VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 17:45', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 10-01-2019 ore 17:30: VIABILITÀ ROMA giovedì 10 GENNAIO 2019 ORE 17:20 gp… -
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