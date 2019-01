Sanremo | Dg Rai1 su Claudio Baglioni contro la Lega | ' Il solito comizio'

Sanremo - Baglioni sotto attacco social. Direttrice Rai1 'Solito comizio'. L ad Salini 'Piena collaborazione con direttore artistico' : Politica Migranti: Salvini denunciato per istigazione all'odio razziale per la frase "finita la pacchia per i migranti" di ALBERTO CUSTODERO e VALENTINA RUGGIU

Rai1 - la direttrice Teresa De Santis fulmina Baglioni : «La conferenza stampa di Sanremo trasformata in un comizio» : Teresa De Santis Nemmeno il tempo di entrare in corsa in un palinsesto e in un Festival di Sanremo da lei non orchestrati, e Teresa De Santis, la nuova direttrice di Rai1, ha già dei grattacapi da gestire. L’ultimo, in ordine di tempo, riguarda l’intervento a sorpresa sul tema migranti pronunciato ieri da Claudio Baglioni durante la conferenza stampa della kermesse sanremese. Il fuori programma politico del cantautore non sarebbe ...

Antonella Clerici annuncia la nuova edizione di Sanremo Young - il teen talent torna su Rai1 dal Teatro Ariston : Antonella Clerici annuncia la nuova edizione di Sanremo Young e invita tutti gli interessati a partecipare alle selezioni rivolte ai giovani dai 14 ai 17 anni. Sono infatti aperti i casting per la prossima stagione del teen talent che sarà trasmesso dal palco del Teatro Ariston di Sanremo. L'annuncio è arrivato dai canali social della conduttrice di Rai1, che ha esortato tutti i giovani con "una voce che spacca" a presentarsi ai casting già ...