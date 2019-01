La Chiesa Valdese di Scicli pronta ad ospitare i migranti della Sea Watch

Cos'è e quanto vale la Chiesa Valdese che ospiterà i migranti della Sea Watch : Intanto, però, tiene a ringraziare «chi, finalmente, ha contribuito a chiudere una pagina vergognosa e disumana della politica europea». VERTICE DI MAGGIORANZA 09 gennaio 2019 migranti, Conte la ...

Sea Watch - Salvini cede : dieci migranti arriveranno in Italia. “Affidati a Chiesa Valdese senza oneri per lo Stato” : arriveranno in Italia i bambini, con la mamma e il papà: “poco più di dieci” dei migranti sbarcati a Malta dopo aver trascorso 19 giorni in mare, saranno affidati alla Chiesa Valdese, “senza oneri per lo Stato”. Giuseppe Conte ha ottenuto da Matteo Salvini il via libera all’intesa da lui siglata con l’Unione europea. Con un’intesa siglata a notte fonda a Palazzo Chigi, dopo giorni di scontro a distanza. Il vicepremier si ...

Matteo Salvini cede con l'aiutino della Chiesa Valdese : 10-15 migranti in Italia : Arriveranno in Italia i bambini, con la mamma e il papà: "poco più di dieci" dei migranti sbarcati a Malta dopo aver trascorso 19 giorni in mare, saranno affidati alla Chiesa Valdese, "senza oneri per lo Stato".Giuseppe Conte ottiene da Matteo Salvini il via libera all'intesa da lui siglata con l'Unione europea. Con un'intesa siglata a notte fonda a Palazzo Chigi, dopo giorni di un tesissimo scontro a distanza. Ma il colloquio, ...

Sea Watch - lite con accordo nel governo. L'Italia accoglierà una decina di persone che saranno affidate alla Chiesa Valdese : Hanno litigato fino a notte fonda sul destino dei migranti. Anche dopo le due ore di vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio , concluso quasi all'...

L’Italia accoglierà una decina di migranti - sarà la Chiesa Valdese ad accoglierli. Salvini polemico con alleati : “D’ora in poi meglio incontrarsi prima” : E' durato circa un'ora e mezza il vertice palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. E alla fine, un'ora circa dopo la mezzanotte, fonti governative hanno affermato: "Manteniamo l'impegno ad accogliere donne bambini senza dividere nuclei familiari, li affideremo alla chiesa Valdese che si e' offerta di accoglierli senza oneri per lo Stato". Si tratta di poco piu' di 10 persone. ...