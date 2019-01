Il web contro Selvaggia Roma per il commento su Francesco Chiofalo | ‘Un angioma benigno

Rai - Freccero urla contro la Juve e il web esplode. Poi chiede scusa : 'Ormai vedo il campionato inglese, perché in Italia la Juventus vince sempre. Vince perché hanno occupato tutto il VAR possibile, è una cosa dell'altro mondo. Tutti i VAR sono loro. Manovrano, fanno… è una cosa indisponente. Forza Roma!' Così Carlo Freccero , nuovo direttore di Rai 2, ha fatto discutere nelle ultime ore. Le sue parole non sono ...

Rai - Freccero urla contro la Juve e il web esplode : «Dice la verità» : 'Ormai vedo il campionato inglese, perché in Italia la Juventus vince sempre. Vince perché hanno occupato tutto il VAR possibile, è una cosa dell'altro mondo. Tutti i VAR sono loro. Manovrano, fanno&...

Francesca Cipriani contro Ela weber : "Non sa nulla di me e mi ha offeso - dovrebbe scusarsi" : Le luci sul Grande Fratello Vip 3 si sono spente da settimane, eppure le relazioni tra alcuni inquilini della casa più chiacchierata della televisione italiana continuano ad essere al centro del gossip. Il vincitore dell'edizione Walter Nudo, come coloro che seguono il daytime di Canale 5 e i salotti di Barbara d'Urso, ha destato l'attenzione di Francesca Cipriani, la soubrette che ha dichiarato anche in un'incursione nella casa di essere ...

Project Bali - lo strumento di Microsoft per tenere sotto controllo la privacy nel web : Quando si tratta di Internet e in particolare social network, la privacy diventa una questione fondamentale molto discussa soprattutto perchè il WEB è popolato da multinazionali il cui guadagno deriva fondamentalmente da pubblicità e dati personali. Mary Jo Foley, per conto di ZDNet, ha scoperto un interessante progetto di Microsoft Research che al momento si troverebbe in una fase iniziale con l’accesso limitato, a fini di test, ...

Lazio-Eintracht - curve a confronto : diecimila tedeschi contro un gruppetto di laziali. L'ironia sul web : Una curva affollata, l'altra mezza vuota. I tifosi dell'Eintracht Francoforte, arrivati in 10mila a Roma per la gara di Europa League con la Lazio, occupano, non senza creare disordini, i seggiolini ...

DST e web Tax : il Parlamento Europeo contro Netflix e gli altri giganti di Internet : Il Parlamento Europeo, oggi, ha adottato due pareri sulle proposte di direttive del Consiglio, riguardanti la Web Tax per le imprese rilevanti in campo digitale e la Digital Services Tax (DST), cioè la tassa sui servizi digitali. I colossi Google, Apple, Facebook, Amazon, Booking sono accusati di non versare soldi agli erari comunitari. Mentre le imprese tradizionali sono soggette ad un'aliquota del 23% sui ricavi, le società online pagano solo ...

Trono Classico - acceso scontro tra Teresa e Luigi : il web accusa il tronista : Trono Classico, scontro tra Teresa Langella e Luigi Mastroianni: il pubblico si schiera contro il tronista scontro molto acceso tra Teresa Langella e Luigi Mastroianni a Uomini e Donne. I due protagonisti del Trono Classico si sono scontrati in studio, dopo una considerazione della tronista. Scendendo nel dettaglio, l’ex corteggiatore di Sara Affi Fella sembra […] L'articolo Trono Classico, acceso scontro tra Teresa e Luigi: il web ...

Lettera contro i big del web : “Ho perso il mio bambino - basta pubblicità per neomamme” : Email (Getty Images) Una Lettera aperta indirizzata alle grandi compagnie di internet scritta da una giornalista del Washington Post sta commuovendo il web. Gillian Brockell chiede a Facebook, Twitter, Instagram ed Experian di smettere di presentarle annunci riguardanti articoli per bambini, dopo aver perso il figlio poco prima che nascesse. La Lettera condanna le strategie pubblicitarie basate sulla profilazione degli utenti da parte delle ...

Uomini e Donne - Nilufar si scaglia contro chi offende il suo fidanzato sul web : 'È triste' : Nilufar Addati non ci sta alle offese che una signora ha fatto al suo Giordano Mazzocchi, perciò ha deciso di replicare su Instagram con alcuni video che tutti i siti di gossip stanno riportando. L'ex tronista di Uomini e Donne, dunque se l'è presa con una nonnina che avrebbe dato del co***to, del paesano e dell'antipatico alla sua dolce metà, arrivando a consigliarle di passare più tempo con i suoi nipoti piuttosto che attaccare un ragazzo che ...

Confindustria contro le frodi via web - patto degli industriali con la polizia postale : Sono dei veri e propri «serial killer», altamente scolarizzati e digitalizzati, in grado di mettere a dura prova la sicurezza delle imprese. Sottraggono denari, informazioni, segreti industriali. E lo ...

Reggina dai due volti contro il Rieti - mister Cevoli a Calcioweb : “mi sono fatto un’idea…” : Nelle ultime ore è andata in scena ‘La storia amaranto’, la città di Reggio Calabria ha avuto il piacere di ospitare ex calciatori che hanno fatto la storia della Reggina calcio, presenti però anche i protagonisti attuali del club amaranto. La squadra calabrese non sta attraversando un buon momento dal punto di vista societario, il presidente Praticò ha annunciato l’addio ed adesso il futuro del club è sempre più incerto, ...

Cracco rimprovera il concorrente. E il web si scatena contro di lui : ' Cosa fai, ti metti a piangere? Ma sembri un barboncino. Oh, ma sei un maschio, c... Ma che emozione! '. Sono bastate queste parole per scatenare l'ira femminista su Carlo Cracco . Ma andiamo con ...

Filippo Roma e caso Di Maio - la Iena minacciata sul web : «Se ti incontro ti ammazzo» : Filippo Roma , l'inviato de 'Le Iene' autore dei due servizi sugli operai in nero nell'azienda di famiglia di Luigi Di Maio , sarebbe stato 'minacciato di morte su internet'. È la confessione dello ...

Ticket con il nome per i concerti - mossa contro i bagarini del web : Una proposta di legge della scorsa legislatura trasformata in un emendamento alla manovra. È la ricetta, firmata M5s, per combattere il fenomeno del secondary Ticketing o bagarinaggio online che dir ...