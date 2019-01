Grillo | no Vax 5 stelle basiti dal ' tradimento'

Vaccini - Grillo : Chi crede che io sia no-vax ha mentalità terrapiattista : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Bufera vaccini - i No-Vax massacrano Beppe Grillo : “Traditore…” : Più di 400 commenti in pochissime ore sul profilo social di Beppe Grillo a scatenare il putiferio i No Vax Sedotti e abbandonati. Sui social scatta la rivolta dei No-Vax contro il fondatore del M5s che ha firmato il Patto per la scienza, l’appello in cinque punti proposto dal virologo Roberto Burioni su Medicalfacts. Una reazione rabbiosa che inonda la pagina Facebook di Beppe Grillo e che in poco più di tre ore raccoglie quattrocento commenti. ...

Grillo firma il patto pro-vax di Burioni 'Io contro Polemica da terrapiattisti'. E Di Maio prende le distanze : Grillo firma con Renzi il patto pro-vax di Burioni, il virologo: "Difendiamo la scienza, appello a Conte, Di Maio e Salvini" in riproduzione.... Condividi La giornata. La firma di Grillo rappresenta ...

La scossa pro vax di Grillo fa tremare gli M5s : La firma di Beppe Grillo accanto a quella di Matteo Renzi in calce a un documento di Roberto Burioni è quanto di più impensabile ci potesse essere. Eppure è successo facendo sbottare Luigi Di Maio e sprofondare il ministro della Salute Giulia Grillo in un silenzio assordante per poi concludere la giornata con una nota polemica. La giornata si conclude con il fondatore che dà dei "terrappiattisti" a chi lo critica. ...

Vaccini - Grillo firma il patto pro-vax di Burioni. Il web insorge e lui attacca : 'Terrapiattisti' : Solo in serata arriva il commento della ministro Giulia Grillo: 'La posizione pro-scienza è nel contratto di governo, tutte le azioni messe in campo in questi primi mesi dimostrano che per questo ...

Grillo firma il patto pro-vax di Burioni 'Io contro Polemica da terrapiattisti'. Rivolta social : Ora che sei uscito allo scoperto devi rifare tutti i tuoi spettacoli e rimangiarti le parole contro i vaccini dal 1998 a questa parte.... Bene.... Hai firmato col pinocchio toscano e con il gommista ...

Beppe Grillo tradisce i No-Vax e firma il patto per la scienza del prof. Burioni : Beppe Grillo Dopo aver dato corda a lungo al movimento No-Vax, Beppe Grillo fa dietrofront e firma il "patto per la scienza" dell'immunologo Roberto Burioni, volto a sostenere la ricerca e contrastare la pseudomedicina. Il comico e fondatore del Movimento Cinque Stelle dà notizia sul suo blog dell'improvvisa "...

Beppe Grillo - insulti dai no-vax dopo la firma del patto per la scienza : Bufera di critiche e insulti su Facebook contro Beppe Grillo , appena un'ora dopo la sua firma, assieme a Matteo Renzi, del 'patto per la scienza' proposto dall'immunologo Roberto Burioni. Un testo ...

L’ennesima giravolta di Grillo - ora il comico è “pro-vax”. E firma documento Burioni anche con Renzi : Bufera di critiche e insulti su Facebook contro Beppe Grillo, appena un'ora dopo la sua firma, assieme a Matteo Renzi, del 'patto per la scienza' proposto dall'immunologo Roberto Burioni. Un testo che sostiene la ricerca scientifica, contrasta la pseudomedicina e di fatto sconfessa la battaglia 'no-vax'. E proprio per questa ragione oltre 400 follower di Grillo si sono scatenati, nei commenti, al post, pubblicato sul blog beppeGrillo.it. Andiamo ...

Grillo firma patto pro vax - Giannini : "Il guitto è uscito dal cielo pentastellato e ha trovato la ragione" : Beppe Grillo testimonial della campagna pro vax è una "rivoluzione copernicana". Il fondatore del Movimento 5s ha sottoscritto il manifesto per la difesa della scienza ideato da Roberto Burioni, acerrimo nemico della "narrazione oscurantista" dei 5s sui vaccini. Perché questa svolta improvvisa? "Difficile che la vecchia volpe non abbia calcolato l'impatto" ...

Beppe Grillo - insulti dai 'no-vax' : E ancora: 'la scienza non ha bisogno di patti, ha bisogno di libertà. Non è un atto di fede. Siete vergognosi'. Quindi: 'E pensare che una volta eri il mio mito. Dalle stelle alle stalle. addio Beppe!...

Burioni - Grillo e Renzi firmano patto pro-vax/ 'L'obiettivo è di non dare più spazio alla pseudoscienza' : Roberto Burioni lancia il 'patto per la scienza': firmano Grillo e Renzi. Vaccini: 'Una base comune deve esserci'. Ex garante M5s attaccato sui social.

Bufera contro il Grillo 'pro-vax' : Bufera di critiche e insulti su Facebook contro Beppe Grillo, dopo aver firmato il 'patto per la scienza' proposto dall'immunologo Roberto Burioni. Un testo che sostiene la ricerca scientifica, contrasta la pseudomedicina e di fatto sconfessa la battaglia 'no-vax'. E proprio per questa ragione ...

Grillo e Renzi firmano il patto per la Scienza No vax contro il leader M5s : "Un traditore" | Lui si difende : non conosco Burioni : Dal virologo un appello a tutte le forze politiche per fermare la cosiddetta "pseudo-Scienza": a firmarlo molti personaggi politici, compreso Beppe Grillo. I no vax non gradiscono e lui risponde che il testo gli è stato sottoposto non da Burioni ma dall'immunologo Guido Silvestri.