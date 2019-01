CR7-stupro, Las Vegas chiede all’Italia il Dna di Ronaldo

ilnapolista

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Una macchia sul vestito Una clamorosa novità arriva da Lasa proposito dell’accusa diai danni di Cristiano. La riporta il Wall Street Journal. Le autorità di Lashanno emesso un mandato per ottenere il DNA del fuoriclasse portoghese che ora gioca con la Juventus. E hanno inviato il mandato alle autorità italiane per ottenere l’autorizzazione. La vicenda è nota. Riguarda un’accusa di– una sodomia contro la volontà di lei Kathryn Mayorga – per una notte in un hotel di Las. Der Spiegel ha rilanciato qualche mese fa la vicenda. La vittima sottoscrisse un accordo extragiudiziale e ricevette un compenso dal portoghese: 375mila dollari per mantenere il silenzio. Ma, anni dopo, la donna ha deciso di sporgere denuncia e di fare il suo nome (non lo aveva mai fatto). Un tribunale americano dovrà stabilire se riaprire o meno il ...