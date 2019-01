Belluno | ancora senza esito ricerche disperso sul Nevegal

Belluno : prefettura - ancora nessuna traccia dell'uomo disperso sul Nevegal : Belluno, 9 gen. (AdnKronos) - Si è svolta oggi, in prefettura a Belluno, una riunione dell’Unità di Coordinamento delle ricerche di Riccardo Tacconi, scomparso il 4 gennaio scorso a Belluno, in località Nevegal. Purtroppo le ricerche, già avviate nell’immediatezza della segnalazione con il contribut

Maltempo : Belluno - continuano le frane - ancora isolato l'agordino (2) : (AdnKronos) - A supportare questo immane lavoro da ieri sera è giunto nel Bellunese, su esplicita richiesta di attivazione di Bottacin, anche il direttore operativo del coordinamento per le emergenze della Protezione Civile nazionale, Luigi D’Angelo, che con il suo staff sta verificando la gravità d

Maltempo : Belluno - continuano le frane - ancora isolato l'agordino : Belluno, 2 nov. (AdnKronos) - Nelle ultime ore una nuova frana di terra e fango ha completamente ostruito la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo. Isolati i Comuni a nord dello smottamento, causato dalle piogge che continuano a cadere senza tregua. La situazione resta pesantissima

Maltempo : sindaco Belluno - case e aree ancora senza elettricità (3) : (AdnKronos) - Viabilità e Piave. Restano chiusi Via Miari e il ponte bailey: intorno alle 13.00 sono iniziate le verifiche da parte dei tecnici sull'impalcato del bailey per verificare eventuali danni causati dalla piena del Piave di lunedì notte, solamente in seguito all'esame e alla comunicazione

Maltempo : sindaco Belluno - case e aree ancora senza elettricità : Beleluno, 2 nov. (AdnKronos) - ancora numerose le aree e le abitazioni non servite dal servizio elettrico: i problemi più gravi si registrano nelle frazioni di Antole e del Nevegal. Disagi si registrano anche a macchia di leopardo in altre aree della città. "Al momento, la fornitura non viene garant

Maltempo : sindaco Belluno - case e aree ancora senza elettricità (2) : (AdnKronos) - Confermato anche per la giornata di oggi il sistema di assistenza e ristoro. La Scuola media Ricci, nei pressi della stazione ferroviaria, resta il punto di accoglienza principale, con posti letto, docce, possibilità di ricarica cellulare e di ottenere un pasto. Solo per la ricarica ce