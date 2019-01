Terremoto in Belice | ricostruzione incompleta | il 15 gennaio la protesta davanti

meteoweb.eu

: #GrandangoloAG Una protesta formale nei confronti del Parlamento per la mancata previsione di somme, all'interno de… - GrandangoloAg : #GrandangoloAG Una protesta formale nei confronti del Parlamento per la mancata previsione di somme, all'interno de… - ppp135 : IL TERREMOTO TI FERISCE, LA BUROCRAZIA TI UCCIDE. - mshelena23 : Terremoto del Belice, una pagina di storia della Sicilia che non bisogna dimenticare -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) A 51 anni di distanza dalche portò morte e distruzione nella Valle del, lain alcuni paesi non è ancora ultimata: per tale motivo il Consiglio comunale di Santa Margherita di, nel giorno dell’anniversario del sisma (il 15), si riunirà a Roma, in Piazza Montecitorio. Un’iniziativa simbolica, che vuole rappresentare unaformale nei confronti del Parlamento per la mancata previsione di somme, all’interno dell’ultima legge di Bilancio, necessarie al completamento dellaL'articoloin, il 15laMontecitorio Meteo Web.