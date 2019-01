Sekiro | Shadows Die Twice non avrà il multiplayer

Sekiro : Shadows Die Twice è la nuova cover story di Game Informer : Come da tradizione ogni nuovo numero di Game Informer è accompagnato da una cover story che porta anche sul portale online una copertura esclusiva legata a un certo progetto. In questo caso il protagonista del numero di febbraio è Sekiro: Shadows Die Twice, attesissima nuova IP di From Software.Hidetaka Miyazaki e soci si allontanano dall'impostazione soulslike per realizzare un titolo decisamente più action e fondato su pilastri di Gameplay e ...

Sekiro : Shadows Die Twice : nuove informazioni sul sistema di progressione : Se avete giocato a uno dei titoli "Soulsborne" di From Software, probabilmente vi aspettereste la possibilità di scambiare valuta per esperienza in Sekiro: Shadows Die Twice. Versare le vostre anime (Dark Souls) per avere in cambio statistiche individuali per il vostro personaggio ha certamente permesso un alto grado di personalizzazione. Tuttavia, il prossimo gioco dello studio ha un sistema di progressione piuttosto diverso, secondo Game ...

Le differenze tra Sekiro : Shadows Die Twice e Dark Souls? Ce le spiega Hidetaka Miyazaki : In un'intervista concessa a 4Gamer e riportata, nei suoi punti salienti, da Siliconera, il presidente di From Software, Hidetaka Miyazaki, ha formulato qualche chiarimento sul gameplay di Sekiro: Shadows Die Twice, titolo che vedrà la luce a marzo 2019 su PC, PS4 e Xbox One.Dopo essere stato posto a conoscenza del fatto che molti giocatori tendono ad associare lo stile di gioco di Dark Souls a quello di Sekiro, come se fosse una mera ...

Sekiro : Shadows Die Twice domina la classifica dei videogiochi più desiderati dagli utenti di Steam : Come saprà bene chi è solito utilizzare Steam per acquistare videogiochi per PC, la piattaforma permette agli utenti di inserire un determinato titolo in una personale lista dei desideri, in modo da poter ricevere una notifica ogni qual volta esso riceve uno sconto o è al centro di una promozione.Come riporta VG24/7, l'utente Twitter Simon Carless ha scoperto che Steam propone una pagina dove vengono inseriti in una classifica i videogiochi che ...