Scossa di terremoto di magnitudo 4 1 registrata ai piedi dell' Etna

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Un'altradidi4.1 si ènella notte alle ore 00.50 a Milo, in provincia di Catania, ad una profondità di due chilometri. Secondo le prime indiscrezionia Protezione Civile non si sono verificati danni a persone o edifici, contrariamente a quanto avvenuto nelle settimane precedenti. La popolazione spaventata si è riversata in strada. Le scosse potrebbero essere provocate dai movimenti che sta manifestando il vulcanoin queste ultime settimane.Nuovanella notte di4.1, fortunatamente non si registrano danni Questa notte, alle ore 00.50 si èunadidi4.1 con epicentro localizzato a Milo, in provincia di Catania. E' l'ennesimo caso didopo le precedenti scosse con tutta probabilità provocate dal vulcano, che in questi giorni ha provocato altri terremoti di grande entità. ...