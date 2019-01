Ribery e la bistecca d' oro Dopo gli insulti | la multa del Bayern

Mangia una bistecca ricoperta d'oro - bufera su Ribery : Un piatto dal costo di 300 euro: il popolo dei social non perdona la spacconeria del calciatore francese

Ribery insultato sui social per la bistecca d’oro : lui replica - il Bayern lo multa : Franck Ribery ha iniziato il nuovo anno all’insegna delle polemiche, dopo aver postato una foto extra lusso sul suo profilo social. Il calciatore della nazionale francese, attualmente in forza al Bayern Monaco, per festeggiare il nuovo anno ha deciso di trascorrere il Capodanno negli Emirati Arabi assieme alla sua famiglia. Qualche giorno fa Ribery attraverso il suo profilo Instagram ha postato un video dove immortalava soddisfatto una bistecca ...

Bistecca d’oro e insulti social ai propri follower - Ribery multato dal Bayern Monaco dopo la cena a Dubai [VIDEO] : Franck Ribery criticato sui social dopo aver postato il video che lo riprende mentre si appresta a gustare una Bistecca placcata d’oro: il Bayern Monaco prende provvedimenti contro il calciatore Franck Ribery ha fatto parlare di sé negli ultimi giorni a causa di una cena consumata in un ristorante degli Emirati Arabi. Il calciatore, che si trovava a Dubai in occasione delle festività di Capodanno, si è concesso una Bistecca ...

Bistecca d'oro - Bayern multa Ribery : ANSA, - ROMA, 6 GEN - Una Bistecca coperta d'oro, le critiche e poi la polemica. E poi alla fine la pesante multa del Bayern Monaco. Per Franck Ribery e' stato un inizio 2019 all'insegna delle liti. ...

Ribery - la bistecca 'd'oro' e gli insulti sui social. Maxi multa in arrivo dal Bayern : Franck Ribery ha scatenato una bufera sui social network per via di una bistecca. Il giocatore del Bayern Monaco, infatti, durante la sua vacanza a Dubai si è divorato una succulenta bistecca ...

Bistecca d’oro - il provvedimento del Bayern contro Ribery : Non sono mancate le polemiche per una Bistecca coperta d’oro, inizio di anno con multa per Ribery, è questo il provvedimento del Bayern Monaco nei confronti del calciatore. Tutto è cominciato due giorni fa e per un video postato su Instagram, Ribery mostrava una Bistecca ricoperta d’oro, costo della carne: 1.200 euro. Sono arrivate tante critiche, anche quelle della giornalista Audrey Pulvar, ecco la risposta del calciatore: ...

Ribery ordina una bistecca coperta d'oro : polemiche social e il Bayern lo multa : Una bistecca coperta d'oro, i social, le critiche e poi la polemica. E poi alla fine la 'pesante multa' decisa dal Bayern Monaco. Per Franck Ribery, 35enne attaccante francese del club tedesco, è ...

Ribery - il calciatore mangia una bistecca d'oro e piovono gli insulti. Lui risponde : ?«Indiviosi - andate a fare in c...» : Gli haters sul web, si sa, possono infastidire anche le persone più miti e tranquille. Figuriamoci un vero e proprio 'bad boy' conclamato come Franck Ribery. Il calciatore francese del...

Ribery e la bistecca d'oro : dopo gli insulti sui social la multa dal Bayern : Twitter Polemiche. Con Franck Ribery non mancano mai. Con loro è finito il 2018, con loro è cominciato il 2019. Nei giorni scorsi il francese ha pubblicato un video sui social in cui mangia una ...

Franck Ribery si mangia una bistecca d’oro e viene subissato di critiche. Lui sbotta e risponde : “Non vi devo niente” : Il calciatore Franck Ribery ha postato nei giorni scorsi un breve video che lo ritrae impegnato a gustarsi una vistosa bistecca ricoperta d’oro. Si tratta di una costosa specialità (300 euro il prezzo) ideata dal re della carne Salt Bae. Le critiche social sono fioccate e Ribery dopo due giorni è tornato sul tema sfogandosi su twitter: “Non vi devo nulla – ha detto il campione francese – fortunatamente per quello che sono ...