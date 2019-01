Normale di Pisa | si dimette il direttore Vincenzo Barone dopo lo scontro sulla sede a

Normale di Pisa - 287 accademici firmano appello unirsi alla Federico II di Napoli : “Proposta per crescita del meridione” : Duecentoottantasette accademici italiani e esteri hanno firmato un appello per chiedere che non venga fermato il progetto dell’allargamento della Scuola Normale di Pisa al Sud, con l’ingresso per tre anni nell’Università Federico II di Napoli su alcune discipline. Lo riferisce La Repubblica, che riporta come per i docenti qualificati non possa bastare l’intervento del sindaco di centrodestra di Pisa, e di un gruppo ...