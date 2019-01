Matteo Salvini | scontro con Giuseppe Conte su Sea Watch | In Italia non entra

Sea Watch - Malta autorizza lo sbarco dei 49 immigrati : vince la linea di Matteo Salvini : Malta ha autorizzato lo sbarco dei 49 immigrati che si trovano a bordo delle navi delle due Ong Sea Watch e Sea Eye. Lo ha annunciato il premier maltese Joseph Muscat. E' stato infatti raggiunto un accordo europeo per risolvere la situazione dei migranti bloccati da giorni in mare al largo delle co

Alessandro Sallusti - agguato a Matteo Salvini : "Dà lo stipendio a 200mila immigrati" : Duecentomila immigrati prenderanno lo stipendio "grazie" al governo giallo-verde che, scrive Alessandro Sallusti nel suo editoriale su Il Giornale, "sta vivendo sulla sua pelle la legge del contrappasso". Matteo Salvini, annuncia Sallusti, "approvando il reddito di cittadinanza, sta per dare il suo

Caso Spataro - il Csm dà ragione a Matteo Salvini : il ministro ‘assolto’ : Sullo scontro tra Matteo Salvini e l'ex capo della Procura di Torino Armando Spataro arriva il verdetto del Csm: "non risulta leso in concreto l'indipendente esercizio della funzione", poiché "le espressioni adoperate dal ministro dell'Interno non appaiono costituire critica all'esercizio della funzione giurisdizionale".Continua a leggere

Csm "assolve" Matteo Salvini : "Non ha leso l'indipendenza del giudice Spataro" : Il Csm "assolve" Matteo Salvini per il botta e risposta con il procuratore di Torino Armando Spataro (da fine anno in pensione) seguito al tweet del ministro dell'Interno su un'operazione della polizia a Torino ancora in corso, coordinata dalla procura."Non risulta leso l'indipendente esercizio" della funzione giudiziaria, ha stabilito la Prima Commissione, con un provvedimento divenuto definitivo perché sono trascorsi i termini in cui ...

Migranti - Matteo Salvini replica a Conte : “Altro che prenderli con aerei - li rimandiamo a casa” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini Contesta ancora su Twitter la posizione assunta dal premier Conte sui 49 Migranti a bordo delle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye: "Altro che farne sbarcare altri o andarli a prendere con barconi e aerei, stiamo lavorando per rimandarne a casa un bel po'. Scafisti e terroristi: a casa!"Continua a leggere

Matteo Salvini - il colpo storico del leghista : come si prende Bolzano : La Lega, ed è incredibile se si pensa al 3% in cui si era inabissata solo pochi anni fa, sta cercando di imporsi come la forza dominante nella politica della Mitteleuropa. di Alessandro Gonzato

Matteo Salvini contro reddito di cittadinanza e verso la crisi di governo : Matteo Salvini è stufo dei grillini e del loro tirare la corda fino al punto di spezzarla. Il leader della

Matteo Salvini - l'ultimatum a Di Maio sul reddito di cittadinanza : "Senza soldi ai disabili salta" : Matteo Salvini usa la diretta su Facebook per mettere in chiaro alcuni punti cruciali che stanno alzando la tensione all'interno del governo, a cominciare dalla vicenda dei 49 naufraghi della nave Sea Watch, passando per l'imminente reddito di cittadinanza e il salvataggio di banca Carige. Sulla chi

Sea Watch - Conte contraddice Matteo Salvini : “No a sbarco? Prenderò i migranti con l’aereo” : Il premier Giuseppe Conte Contesta pubblicamente il ministro degli Interni Matteo Salvini, che ha negato ancora una volta l'accoglienza ai 49 migranti salvati dalle ong Sea Watch e Sea Eye, che si trovano da giorni in acque territoriali maltesi. "Vorrà dire che non li faremo sbarcare, li Prenderò con l'aereo e li riporterò".Continua a leggere

Alessandra Ghisleri - il sondaggio : solo il 22% è convinto sostenitore della Lega di Matteo Salvini : Per cui il vicepremier leghista può superare le resistenze grilline solo affidandosi alla politica della paura, per le elezioni, o a quella dello scambio, visto che non vuole perseguire la via ...

Il Napoli sfida Matteo Salvini : "Cori razzisti - noi ci fermiamo" : Il Napoli calcio contro Matteo Salvini. Una vera e propria sfida, quella lanciata al vicepremier che al termine dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive aveva manifestato la sua contrarietà alla sospensione delle gare in caso di cori razzisti. Per Salvini, infatti, è impossibile far

Gregorio De Falco l’ex grillino sfida apertamente Matteo Salvini e chiama la Sea Watch : “Le vite umane si salvano” : Gregorio De Falco contatta la Sea Watch e si prepara a sfidare Matteo Salvini “Voglio vedere gli atti”. Gregorio De Falco, comandante e senatore appena espulso dal M5s, intervistato dalla Stampa sfida Matteo Salvini sulla chiusura dei porti: “Ho presentato un’interrogazione, secondo me non c’è nulla. Se mai ci fosse qualcosa, allora parliamo dei contenuti”. Sui 49 migranti bloccati sulla nave Sea Watch nelle ...