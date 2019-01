huffingtonpost

: I poliziotti della Cgil contro Salvini: 'Sotto la felpa niente, signor ministro' - HuffPostItalia : I poliziotti della Cgil contro Salvini: 'Sotto la felpa niente, signor ministro' - poliziadistato : Sono partiti dalla Sala operativa della @QuesturaDiRoma gli auguri del #CapodellaPolizia per un Buon 2019 a tutti i… - JackDaniels1414 : RT @HuffPostItalia: I poliziotti della Cgil contro Salvini: 'Sotto la felpa niente, signor ministro' -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) "la!": è il messaggio rivolto dal segretario generale del Silp-, Daniele Tissone, a Matteodurante la relazione introduttiva al V Congresso nazionale del sindacato di polizia in corso a Rimini alla presenza del capopolizia Franco Gabrielli e del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Raho.Tissone ha lamentato: "Le mancate risposte del governo aiin materia di contratto, riordino, assunzioni e pensioni. Non solo. Rispetto alla nostra proposta sull'unificazione tra le due polizie a competenza generale, chenel 2014 appoggiava e che i 5 Stelle sostenevano prima di essere anch'essi al governo cosa affermano oggi codesti rappresentanti? Non s'ha da farne più? Un silenzio penetrante e imbarazzante, ha concluso il segretario generaleSilp.Protestano intanto ...