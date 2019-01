DROGA A MILANO Bosco di Rogoredo | ecco come interrompere la partita della morte

Milano : quattro arresti in bosco DROGA Rogoredo - sequestrati due etti eroina : Milano, 8 gen. (AdnKronos) - Sono quattro le persone arrestate dalla polizia da inizio anno nell'area boschiva vicina alla stazione ferroviaria di Rogoredo, quartiere alla periferia di Milano. Gli agenti nel cosiddetto 'boschetto della droga' hanno sequestrato oltre due etti di eroina, 50 grammi di

Milano - rave party Capodanno : grave 16enne/ Ultime notizie Rho : forse intossicazione da mix di alcol e DROGA : Giovane di 16 anni ricoverato in rianimazione dopo essere stato male durante un rave party a Rho, nel milanese ecco di cosa si tratta

Sindacati autisti ATM scrivono esposto "DROGA - aggressioni - ubriachi : ascoltate nostro appello" - Milano Post : Troppo spesso la cronaca riporta notizie di aggressioni ai danni del personale delle ferrovie e delle linee di trasporto pubblico locale, sia di superficie che metropolitane. Credo che, grazie alla ...

Milano : spacciavano DROGA nel loro ristorante - un arresto e una denuncia (2) : (AdnKronos) - I poliziotti avevano quindi deciso di perquisire le abitazioni del 30enne e del suo socio, rinvenendo a casa del primo un’ingente quantità di hashish, marijuana e metanfetamina, oltre che strumenti per pesare e confezionare la sostanza stupefacente. Mentre in casa del socio era stata t

Milano : spacciavano DROGA nel loro ristorante - un arresto e una denuncia : Milano, 29 dic. (AdnKronos) - Utilizzavano il loro ristorante come base per spacciare droga. Per questo sono stati bloccati dalla polizia. E' accaduto a Milano a due uomini: un 30enne, titolare di una trattoria di viale Jenner, e al suo socio. Per il primo, già gravato da precedenti per reati contro

Milano. Arrestate due mamme che nascondevano la DROGA in casa : Due donne Arrestate e un maxi sequestro di oltre 380 chili di hashish. Questo il risultato di un’operazione della Polizia

Fabrizio Corona aggredito a Milano nel bosco della DROGA a Rogoredo : su Instagram la foto in barella : Fabrizio Corona aggredito nel bosco della droga di Rogoredo alla periferia di Milano dove si trovava per fare un servizio giornalistico sullo spaccio (COME STA ORA). L'ex re dei paparazzi...

DROGA : corrieri su autobus di linea da Foggia a Milano - 22 arresti : Milano, 11 dic. (AdnKronos) - I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Sesto San Giovanni, comune alle porte di Milano, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Monza nei confronti di 22 persone, di cui 17 di origine marocchina, ritenu

Corrieri della DROGA su autobus di linea? Da Foggia a Milano 22 arresti dei carabinieri - tra questi una salentina : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Milano - Fabrizio Corona aggredito nel boschetto della DROGA di Rogoredo : L'ex agente fotografico Fabrizio Corona è stato aggredito lunedì sera da alcuni tossicodipendenti nel boschetto della droga di Rogoredo , nota piazza di spaccio alla periferia sud di Milano. A ...

Fabrizio Corona : 'Aggredito nel bosco della DROGA a Rogoredo a Milano' | : Stando a quanto ha riferito ai carabinieri, si trovava lì per fare un servizio televisivo sullo spaccio quando è stato riconosciuto da alcune persone che l'hanno picchiato

Corona : 'Io aggredito nel bosco della DROGA di Rogoredo a Milano' | : Stando a quanto ha riferito ai carabinieri, si trovava lì per fare un servizio televisivo sullo spaccio quando è stato riconosciuto da alcune persone che l'hanno picchiato

Brutta disavventura per Fabrizio Corona - l’ex re dei paparazzi picchiato nel bosco della DROGA di Rogoredo a Milano : Fabrizio Corona aggredito nel bosco della droga di Rogoredo a Milano, il 44enne sarebbe stato riconosciuto e picchiato secondo il suo racconto alla Polizia Una Brutta disavventura per Fabrizio Corona si sarebbe verificata ieri sera nel bosco della droga di Rogoredo a Milano. L’ex re dei paparazzi, dopo l’aggressione subita intorno alle 22.30, avrebbe raccontato alla Polizia di essersi trovato sul posto per girare un servizio ...

Milano - Corona aggredito mentre girava servizio nel “boschetto della DROGA” : “Preso a pugni e derubato” : L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona è stato vittima nella tarda serata di ieri di un’aggressione da parte di alcuni pusher mentre stava realizzando un servizio nel cosiddetto ‘Boschetto di Rogoredo‘, la principale piazza di spaccio di droga alla periferia di Milano. Corona è stato soccorso da una pattuglia dei carabinieri ed era sdraiato a terra, con una leggera ferita al volto. I militari hanno chiamato ...