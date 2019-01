Consiglio provinciale | Chiarini e Balloni non si ricandidano Venerdì i nomi dei sostituti

Niente da fare per Kaswalder Stallo in Consiglio provinciale : Politica RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Punti nascita, i sindacati: sicurezza prima di tutto ...

Bolzano - dal nuovo Consiglio provinciale il primo chiaro segnale per intesa Svp-Lega : Alla fine l’accordo con i già odiati rivali, quelli che elessero Maria Elena Boschi in Parlamento, si farà. Il corteggiamento tra Lega e Südtiroler Volkspartei prosegue e ha ricevuto la prima conferma ufficiale. Alla “campanella” per il nuovo consiglio provinciale di Bolzano, dopo le elezioni del 21 ottobre scorso, sono stati eletti il presidente e il vice presidente provvisori: se per la carica più alta è stato scelto, come da ...