Ricerca | il Cnr realizza le sinapsi artificiali | mimano memoria e apprendimento

meteoweb.eu

: RT @giorgiopacifici: 2018: IL PIU' CALDO DAL 1800, IN ITALIA! Lo dice il Cnr. L'intervista al responsabile ricerca di Giorgio Pacifici Tg2… - andvaccaro : RT @giorgiopacifici: 2018: IL PIU' CALDO DAL 1800, IN ITALIA! Lo dice il Cnr. L'intervista al responsabile ricerca di Giorgio Pacifici Tg2… - NikeSkywalker : RT @giorgiopacifici: 2018: IL PIU' CALDO DAL 1800, IN ITALIA! Lo dice il Cnr. L'intervista al responsabile ricerca di Giorgio Pacifici Tg2… - GioMatLTER : RT @giorgiopacifici: 2018: IL PIU' CALDO DAL 1800, IN ITALIA! Lo dice il Cnr. L'intervista al responsabile ricerca di Giorgio Pacifici Tg2… -

(Di martedì 8 gennaio 2019)in grado di imitare quelle naturali, permettendo la comunicazione tra neuroni e mimando, quindi, la capacità di memorizzare e apprendere delle connessioni naturali. Grazie allo studio condotto da Silvia Battistoni, Victor Erokhin e Salvatore Iannotta, l’Istituto dei materiali per l’elettronica e il magnetismo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Imem) ha infattito dei ‘memristori’ (particolari circuiti) organici, dispositivi in grado di trattenere unadella corrente passata al loro interno, in grado di emulare i comportamenti sinaptici di memorizzazione edelle cellule neuronali naturali. Lo studio è stato pubblicato su ‘Advanced Materials Technologies’ ed è statoto, in collaborazione contori russi e francesi, all’interno di un progetto finanziato dalla provincia di ...