Morto Teodosio Losito | le cause del decesso

lanostratv

: E’ morto Teodosio Losito, cantante e sceneggiatore delle fiction Mediaset - Today_it : E’ morto Teodosio Losito, cantante e sceneggiatore delle fiction Mediaset - lusurpateur_ : È morto Teodosio Losito (forse non tutti sanno che esordì come modello) ideatore tra le altre fiction di enorme suc… - Glinformati : Teodosio Losito è morto: aveva 53 anni - GLI INFORMATI - -

(Di martedì 8 gennaio 2019): aveva solo 54 anni Poco fa il portale Dagospia ha dato l’annuncio della morte del noto sceneggiatore. L’uomo pare sia suicidato in queste ultime ore. La sua morte ha ovviamente scosso tutto il mondo delle fiction italiane in quanto nel suo curriculum ha collezionato grandissimi successi con la sua casa di produzione Ares Film. Anche i telespettatori gli sono sempre stati molto affezionati. Al momento non è dato sapere esattamente il motivo per cui Tedosioabbia deciso di togliersi la vita. Un gesto estremo, che ha colto tutti davvero alla sprovvista. Da anni era il compagno di Alberto Tarallo, con il quale lavorava fianco a fianco anche nella produzione delle fiction. Non resta a questo punto che fare le più sentite condoglianze alla famiglia di: le sue fiction hanno diviso la ...