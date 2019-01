huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: HuffPost è solido e in utile: la nostra risposta a ItaliaOggi - ilmiki3 : RT @HuffPostItalia: HuffPost è solido e in utile: la nostra risposta a ItaliaOggi - HuffPostItalia : HuffPost è solido e in utile: la nostra risposta a ItaliaOggi -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Nell'articolo di"Open, i concorrenti non brillano", si fanno alcuni riferimenti aItalia nei quali non ci riconosciamo.è nato senza la pretesa di "spazzare via l'informazione tradizionale", nessuna velleità di questo tipo. L'iniziativa è nata per arricchire e completare l'informazione esistente, non certo per eliminarla, in un percorso di sviluppo coerente e di successo (e non è certo partita "con tutt'altri presupposti...").La sfida è riuscita: il giornale online chiuderà anche il 2018 in attivo, per il terzo anno consecutivo, con un rapporto frae valore della produzione che sfiora il 10 per cento nella media triennale. Un risultato tutt'altro che scontato in uno scenario di mercato non certo florido per l'editoria nel suo complesso. Tutto questo con una redazione stabile e dati di traffico in costante ...