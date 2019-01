Vieni da Me | Donatella Rettore e la straziante rivelazione | Quando mamma mi teneva

Ora o mai più - Donatella Rettore ci sarà : la conferma a Vieni da me : Donatella Rettore a Vieni da me: confermata la presenza a Ora o mai più Dopo le indiscrezioni e i rumors delle ultime settimane finalmente la conferma: Donatella Rettore sarà Coach a Ora o mai più. La seconda edizione del format ideato da Carlo Conti e condotto da Amadeus partirà il prossimo sabato 19 gennaio su […] L'articolo Ora o mai più, Donatella Rettore ci sarà: la conferma a Vieni da me proviene da Gossip e Tv.

