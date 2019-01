Smog Modena | restano in vigore le misure emergenziali

Smog Modena : da oggi revocato blocco di limitazioni emergenziali : Da oggi a Modena è revocata la misura emergenziale applicata la scorsa settimana, sulla base del Piano della Regione, per il superamento del valore limite giornaliero delle polveri sottili PM10 nella provincia di Modena. Come ha confermato il bollettino emesso da Arpae, i valori sono tornati sotto la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo e quindi, rimangono in vigore solo le misure ordinarie relative ai veicoli più inquinanti. Da oggi viene ...