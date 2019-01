Salvini : obiettivo è sradicare violenza : ... Salvini, al termine della riunione straordinaria dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, presenti il sottosegretario Giorgetti, il capo della polizia Gabrielli e i vertici dello sport. ...

Salvini : obiettivo è sradicare violenza : 18.42 "Ogni settimana ci sono 12 milioni di tifosi che seguono gli eventi sportivi e 6mila teppisti. Da non confondere con i tifosi, che sono il 99%. L'obiettivo è sradicare la violenza con ogni mezzo necessario". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Salvini, al termine della riunione straordinaria dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, presenti il sottosegretario Giorgetti, il capo della polizia Gabrielli e i vertici dello sport. ...

Salvini vola in Polonia : l'obiettivo è un accordo sui migranti prima delle Europee : Dopodomani, Matteo Salvini a Varsavia. E lì si aprirà quasi ufficialmente la campagna elettorale del leader leghista per il voto europeo di maggio. Il ministro dell'Interno incontrerà il leader del ...

Taglio accise benzina - Salvini torna a promettere : "E' il mio obiettivo per il 2019" - Video : Ecco Matteo Salvini, durante una diretta Facebook, risponde alla domanda di un utente sul Taglio delle accise più datate promesso in caso di vittoria alle Politiche. 'E' immorale - aveva detto in ...

Salvini e l'obiettivo impossibile del cento per cento : ... a momenti il capo dello Stato, professoroni, soggetti diversamente pensanti; infine, a un minimo di attenzione nella scelta di amici o alleati oltre i confini , in Europa e nel mondo . POVERA ITALIA ...

Obiettivo 100mila persone in piazza del Popolo. Matteo Salvini lancia la campagna elettorale per le Europee e sdogana il Tricolare : La chiamano "la festa del ringraziamento" ma le elezioni politiche sono state ormai nove mesi fa. Matteo Salvini, a Roma, vuole ringraziare più per gli attuali sondaggi, che lo vedono davanti agli alleati di governo, che per il voto di marzo. Da piazza del Popolo, proprio dove gli M5s hanno concluso la campagna elettorale, il leader leghista lancia la sfida delle elezioni Europee facendo esordire il tricolore sul palco a una kermesse del ...

Salvini : “Prime uscite con quota 100 a febbraio - ma l’obiettivo finale è quota 41” : quota 100 per le pensioni «parte da febbraio». Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, intervistato da Maria Latella a Sky Tg24. «Ho chiesto che entro febbraio ci possano essere le prime uscite», ha aggiunto. Salvini ha ribadito che sia il reddito di cittadinanza che l’avvio del superamento della Fornero «sono in manovra e sar...

Lega - nasce il nuovo partito di Matteo Salvini : quando sarà premier - l'obiettivo è l'Italia federale : Visto che le parole di uno statuto di partito, come quelle della Costituzione di uno Stato, hanno un peso che supera la cronaca contingente è importante marcare la tecnica di conquista del potere. ...

Lega - Maroni : “Obiettivo di Salvini è superare il centrodestra. Sarà leader sovranisti”. E sui fondi del partito non risponde : “L’obiettivo di Salvini è superare il centrodestra e diventare il leader dei sovranisti. Ce la farà”. Così Roberto Maroni, a Milano per la presentazione del suo libro, Il rito ambrosiano. L’ex presidente della Regione Lombardia, però, non risponde sulla gestione dei fondi del partito nel periodo in cui era segretario della Lega. L'articolo Lega, Maroni: “Obiettivo di Salvini è superare il centrodestra. Sarà leader ...

Pensioni - Salvini conferma Quota100 senza penalizzazioni dal 2019 : 'Obiettivo 400-500mila' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi giovedì 8 novembre, riguardano la partenza di Quota 100, la nuova misura di anticipo Pensionistico che entrera' in vigore il prossimo anno. In attesa di conoscere quale sara' il responso europeo in merito alla contestata Legge di Bilancio 2019, il vicepremier Matteo Salvini ha risposto ad alcune domande in merito al primo 'step' per il superamento della Legge Fornero, nel corso della registrazione della ...

"Con Fitto crescono i sovranisti Obiettivo liberare Salvini dal M5S" : Intervista di Affaritaliani.it alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "La costruzione di una forza sovranista da affiancare alla Lega? Prosegue a gonfie vele, stiamo avendo molti riscontri positivi..." Segui su affaritaliani.it