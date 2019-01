Per Kubica la sfida sarà restare in F1 Williams permettendo

F1 Williams - Kubica : «Ho scelto il miglior momento Per tornare» : ROMA - Il 2019 è il momento ideale di tornare in Formula 1 per Robert Kubica. Il pilota polacco sarà al volante di un Williams, a otto anni di distanza dall'incidente che nel 2011 ha causato il suo ...

F1 - Kubica ammette : “è stato difficile rifiutare l’offerta della Ferrari - io Però voglio correre” : Il pilota polacco ha commentato l’ufficialità del suo ritorno in Formula 1 come pilota titolare, svelando anche un particolare retroscena Robert Kubica si riprende la Formula 1, questa volta lo fa dalla porta principale diventando il pilota ufficiale della Williams. Insieme a George Russell proverà a far crescere il team di Grove, in difficoltà nel corso di questa stagione e relegato nei bassifondi della classifica ...

