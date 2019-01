Nadia Toffa | chemioterapia in ospedale | ' A chi mi vuole morta dico | decide qualcuno più

Nadia Toffa risponde agli hater : "Sorrido a chi mi vuole morta…" : A chi dice che faccio pubblicità alla chemioterapia rispondo 'sì, e la faccio anche col sorriso dato che grazie alla scienza è l'unica cura che abbiamo insieme alla radioterapia per sconfiggere il ...

Nadia TOFFA/ 'Ma quando muori?' - la replica : 'mi spiace per te - hai bisogno di aiuto davvero' : NADIA TOFFA continua a difendersi dagli haters che sui social continuando ad accusarla, alcuni perfino le augurano la morte: 'sono preoccupata per te'

“Ma quando crepi?!” : il tweet contro Nadia Toffa è vergognoso - la replica della presentatrice [FOTO] : Nadia Toffa vessata su Twitter: la presentatrice decide di reagire alla cattiveria degli haters, la sua replica al vergognoso tweet Nadia Toffa riceve nel giorno dell’Epifania un messaggio da brividi su Twitter. La bresciana, che sta lottando contro il cancro, tra i commenti ad uno dei suoi ultimi tweet si è vista recapitare anche questa vergognosa provocazione. “Ma quando cazzo crepi?”: ha scritto un utente alla bionda ...

Nadia Toffa senza parrucca su Instagram : «Capelli un po' pazzi - ma al mio amore piacciono così» : Nadia Toffa si è mostrata senza parrucca e con i suoi veri capelli nelle ultime foto su Instagram. Un nuovo passo in avanti nella sua lotta contro il cancro, così durante le feste...

Nadia Toffa fa capire di avere un fidanzato - ma la sua identità resta ignota : Nadia Toffa, conduttrice del programma Le Iene, ha rivelato sui social di farsi bella per il suo amore. Fino a questo momento la giornalista non ha mai accennato esplicitamente al fatto che potesse esserci un uomo nella sua vita, sottolineando di curare il proprio aspetto per stare bene con se stessa. La Toffa è stata a lungo al centro della cronaca per la vicenda dolorosa che l'ha riguardata. Nadia, in seguito a un malore che l'ha colpita ...

Nadia Toffa FIDANZATA?/ Foto - dal suo Maxi a Le Iene Show - tornerà in tv? : NADIA TOFFA, felice e sorridente dopo una cena con il suo amore: la iena si è FIDANZATA? Il messaggio della conduttrice su Instagram.

Nadia Toffa - la notizia straziante a inizio anno : 'Dolore inimmaginabile - prego per la sua famiglia' : 'Che tragedia immane'. Nadia Toffa dimostra tutto il suo strazio su Twitter, condividendo la notizia, terribile di un 14enne di Torino che si è suicidato gettandosi da un ponte ai Murazzi. La vittima, ...

Nadia Toffa insultata sui social per il cancro : 'hai rotto - tienitelo per te' : Nadia Toffa continua la sua estenuante lotta contro il cancro. Da oltre un anno, ormai, ha scoperto di avere questa brutta malattia e sta combattendo, con le unghie e con i denti, pur di uscirne. La conduttrice de Le Iene non si è mai risparmiata sui social, ha sempre condiviso con i suoi follower i progressi e lo stato della sua salute. Uno degli utlimi post pubblicati su Twitter, però, ha generato molto scalpore a causa di un pessimo commento ...

Nadia Toffa - dopo aver condiviso la foto dove faceva la chemio - è stata insultata da un fan. Leggi la sua risposta : Nadia Toffa ha trascorso le festività natalizie tra casa e ospedale e ha continuato ad aggiornare i suoi fan, sempre con la positività che la caratterizza. Nel giorno della Vigilia di Natale, la Iena... L'articolo Nadia Toffa, dopo aver condiviso la foto dove faceva la chemio, è stata insultata da un fan. Leggi la sua risposta proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Nadia Toffa risponde a un hater : 'Scusami se ho il cancro - mea culpa' : Continuano a preoccupare le condizioni di salute della conduttrice, nonché amata inviata de "Le Iene", la brillante e frizzante Nadia Toffa, che da circa un anno sta combattendo contro un cancro al cervello, scoperto dopo aver avvertito un malore mentre era in procinto di girare un servizio per il programma. La Toffa non ha mai nascosto la verità sulle sue condizioni di salute, ha sempre aggiornato i fan anche durante le sedute di chemioterapia, ...