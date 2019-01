Cory Barlog ci racconta del suo lavoro sul reboot di Tomb Raider per Crystal Dynamics

Ecco cosa pensa Cory Barlog di Red Dead Redemption 2 : In un'intervista con VentureBeat, Cory Barlog ha condiviso la sua opinione su Red Dead Redemption 2 e Rockstar Games.Come ci si potrebbe aspettare, il direttore creativo di God of War ha speso parole appassionate per gli sviluppatori di uno dei giochi più sorprendenti del 2018. Inoltre, a quanto pare Barlog aveva un piano preciso per evitare uno "scontro diretto" con RDR2."Oh, sì, volevo arrivare nel 2018 per "scappare" da Red Dead, ero molto ...

Il prossimo gioco di Cory Barlog sarà più grande di God of War : Sony Santa Monica Studio avrebbe iniziato a lavorare al suo prossimo progetto non annunciato per PlayStation 4. Queste informazioni sono trapelate tramite il profilo Linkedin di Koray Hagen, Senior Software Engineer presso lo studio. Ora, come segnala Gamepur, abbiamo ricevuto un interessante aggiornamento da Duncan Jones, regista di Moon, Source Code e Warcraft, che recentemente ha avuto una chat con il director di God of War, Cory ...