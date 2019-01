Stai per andare a convivere? L’oroscopo ti dice se funzionerà

Saviano a Salvini : “Smettila di fare il pagliaccio sulla pelle delle persone”. Poi attacca : “Sui porti chiusi Stai mentendo” : “Smettila di fare il pagliaccio sulla pelle delle persone e fai in modo che attracchino in un porto italiano”. A dirlo, in un videomessaggio su Facebook, lo scrittore Roberto Saviano al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in riferimento ai 49 migranti a bordo della Sea Watch 3 e della Sea Eye. “stai mentendo, e lo sai – continua Saviano – in questi giorni i migranti continuano a sbarcare. Non è vero che i ...

Sci di fondo - Pellegrino spiazza tutti dopo il podio in Val MuStair : “sono arrabbiato perchè volevo vincere” : Lo sciatore azzurro ha espresso la propria delusione per non essere riuscito a vincere la sprint a tecnica libera di Val Mustair Le parole di Federico Pellegrino dopo il podio numero 23 della carriera in Coppa del mondo, un secondo posto nella sprint in tecnica libera di Val Mustair. “Sono arrabbiato perchè volevo vincere e potevo farlo – racconta il vicecampione olimpico della specialità –, però in cima all’ultima ...

Stai frequentando un uomo? Fai attenzione a come parla per capire se durerà : Sicuramente, quando si parla di una possibile relazione il primo approccio è uno dei più importanti in assoluto. L’incredibile intesa che si può sviluppare con un solo sguardo, una battuta o un gesto va oltre il comprensibile, facendo scattare, istintivamente, quello che viene generalmente definito come “colpo di fulmine”. Naturalmente, questa attrazione va associata ad una effettiva compatibilità di coppia. In questo caso, dialogare con ...

Stai frequentando uno 'psicopatico'? Ecco i segni inconfondibili per capirlo : Eppure secondo la scienza esistono alcuni segni inconfondibili del fatto che la persona che avete davanti è psicopatica; vediamo quali sono per evitare brutte sorprese. immagine: pixabay In generale ...

Sei segnali che dimostrano che Stai amando la persona giusta : Amare ci fa sentire le “farfalle nello stomaco” e volare un metro da terra, ma spesso ci offusca la mente e non riusciamo a capire se quella al nostro fianco sia davvero la persona giusta. Capita a tutti di innamorarsi e, a volte, succede di farlo della persona sbagliata. Ovviamente questo ci fa soffrire, ma non solo. Chi è stato ferito in amore, infatti, ci andrà cauto tutte le volte successive, magari rovinando una bella relazione con il ...

Food SuStainability Index 2018 : Francia in cima al mondo per il “cibo buono” - Italia bene nell’agricoltura sostenibile - Ruanda un esempio per i paesi in via di sviluppo : Ancora una volta, la Francia si riconferma il Paese più virtuoso al mondo. A decretarlo è la terza edizione del Food Sustainability Index (FSI) l’indice che analizza le performance di 67 paesi in base alla sostenibilità del loro sistema alimentare e al reddito. I paesi presi in esame dall’Index rappresentano oltre il 90% del PIL globale e i 4/5 della popolazione mondiale. Il Food Sustainability Index è stato sviluppato dal Barilla Center for ...