Prima in Puglia l' Università del Tempo Libero di Fasano

Maltempo Puglia : crollo delle temperature - Prima neve sul Gargano [GALLERY] : 1/3 ...

Qualità della vita - Lecce Prima provincia in Puglia. Peggiorano Brindisi e Taranto : Un'economia che non contribuisce come dovrebbe, dunque, a risollevare il tenore di vita, per il quale, anzi, peggioriamo tutti : Taranto perde 21 posizioni, diventando 65esima; Brindisi ne perde 18, ...

AIGAE : domani Prima apertura alla stampa di nuovi percorsi sotterranei a Gravina in Puglia : “domani Venerdì 9 Novembre prima apertura alla stampa di nuovi percorsi sotterranei a Gravina in Puglia. Per la prima volta la stampa potrà andare alla scoperta di un sottosuolo sconosciuto. Ammireremo ad esempio la chiesa rupestre della Madonna della Stella ma varcando il Bastione Medioevale scenderemo in sotterranei che mostreremo per la prima volta alla stampa”: lo ha annunciato Ezio Spano, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE della Puglia. ...