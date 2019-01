Oroscopo 9 gennaio | Gemelli in difficoltà | cambiamenti per Capricorno | Pesci al top

Paolo Fox - Oroscopo di domani : le stelle di lunedì 7 gennaio : oroscopo domani di Paolo Fox, 7 gennaio: previsioni segni di Terra Come inizierà la seconda settimana di gennaio? Scopriamo con l’oroscopo domani di Paolo Fox e le previsioni dei segni di Terra. Toro: non devono più avere a che fare con Giove in opposizione, ma a marzo avranno a che fare con un nuovo periodo di rivoluzione. In amore devono valutare diverse cose. Vergine: il consiglio di Paolo Fox è quello di soffermarsi più ...

Oroscopo 7 gennaio : fastidi per il Toro - Bilancia recupera nei sentimenti : Parte una nuova settimana per tutti e dodici segni zodiacali, la seconda del mese di gennaio 2019. Quali sono le novità che stelle e pianeti porteranno ai segni in questa nuova giornata? Scopriamolo leggendo l'Oroscopo di lunedì 7 gennaio, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata....Continua a leggere

Oroscopo martedì 8 gennaio : sagittarini top del giorno - cinque stelle Scorpione e Aquario : L'Oroscopo del giorno 8 gennaio anticipa come potrebbe evolvere il prossimo martedì in relazione ad amore e lavoro. Dunque, in gran fermento l'Astrologia, pronta a mettere a disposizione la nuova classifica stelline quotidiana e le previsioni riguardanti Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Parlando di segni, questa parte di settimana appena iniziata vedrà ben quattro segni fortunati emergere meritatamente tra i sei ...

Oroscopo Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia : previsioni 7-13 gennaio : Oroscopo settimanale e classifica di Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia L’appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di astrologia è quello della classifica di Mezzogiorno in Famiglia e l’Oroscopo di Paolo Fox della settimana. Al dodicesimo posto il segno del Capricorno: pensano un po’ troppo al lavoro. Devono fare i conti con i sentimenti. Tra sabato e domenica ci sarà una revisione sentimentale. ...

Oroscopo del 7 gennaio : Sagittario rilassato - Acquario 'alle stelle' : Sarà davvero una giornata all'insegna del lavoro, quella del 7 gennaio. Molti ritornano a lavoro, a scuola o comunque alle proprie mansioni quotidiane, ma non mancano di certo le occasioni di intensa carica erotica per l'Ariete e il Sagittario, ed energia da vendere per l'Acquario ed il Capricorno. Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: sarà un lunedì colmo di erotica sensualità per voi amici dell'Ariete grazie a Venere che vi renderà ...

Paolo Fox - Oroscopo 6 gennaio : previsioni del giorno della Befana : oroscopo oggi Paolo Fox, 6 gennaio 2019: le previsioni del giorno, segno per segno Non mancano neanche oggi, domenica 6 gennaio, festa dell’Epifania, le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox del giorno, che il re delle stelle ha anticipato alcuni giorni fa sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTv, in questi giorni in vendita in tutte le edicole. Noi riportiamo in questo articolo, ovviamente, solo alcune ...

Oroscopo di domani 7 gennaio con classifica : il trigono Venere-Marte infiamma la settimana : L'Oroscopo di domani 7 gennaio 2019 annuncia l'arrivo di Venere nel segno del Sagittario e di contorno l'ingresso della Luna in Acquario. Allora, pronti a scoprire come saranno le stelle ad inizio settimana? Sotto controllo da parte dell'Astrologia quest'oggi i soli simboli appartenenti alla prima sestina dello zodiaco. Per coloro poco ferrati in materia diciamo che ad essere interessati dalle previsioni saranno Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, ...

Oroscopo 8 gennaio : fase di ansia per Cancro - Bilancia instabile - Pesci ottimista : Le festività stanno ormai per volgere definitivamente al termine e per alcuni segni zodiacali inizia un periodo intenso sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per martedì 8 gennaio. Le predizioni da Ariete a Vergine Ariete: lo scorso anno diverse questioni sono rimaste in sospeso ed adesso è arrivato il momento di risolvere ogni problema. Alcuni conti a livello economico non tornano: per ...

Oroscopo 6 gennaio : Ariete e Toro bene nel lavoro : Una nuova domenica ci attende, la prima del mese del gennaio per tutti e dodici segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 6 gennaio 2019, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata. Ariete: in amore, da qualche tempo, tutto sembra più fluido: nel complesso, però, questa sarà una domenica in cui conviene stare attenti ai contrasti. Nel lavoro, potreste ricevere una buona notizia entro il 14. Fisico ...

Astri e Oroscopo del 7 gennaio per il rapporto di coppia : matrimonio per l'Ariete : Le festività natalizie sono terminate. Si riparte alla grande, investendo nuove energie nel rapporto di coppia. Cosa dicono le previsioni astrologiche e quale influsso planetario sarà favorevole per ciascun segno dello Zodiaco? L'oroscopo del rapporto di coppia del 7 di questo mese propone delle dritte favorevoli in particolar modo per lo Scorpione, l'Ariete, il Sagittario e la Bilancia. Venere in Scorpione manda i suoi influssi amorosi, ...