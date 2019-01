Lotteria Italia | i primi 5 biglietti vincenti

Lotteria Italia 2019 - i vincitori : in Campania 3 dei primi 5 premi - poi Umbria e Piemonte : Al primo premio 5 milioni di euro, al secondo 2,5 e al terzo 1,5 milioni. In questa edizione, ricordano dai Monopoli, sono stati venduti circa 7 milioni di biglietti (6.955.460)

Lotteria Italia 2018 - i biglietti vincenti del 6 gennaio 2019 : Anche quest'anno il 6 gennaio 2019 la Befana porta premi fino a 5 milioni di euro nelle tasche di molti - fortunatissimi - Italiani. I primi cinque biglietti vincenti che si aggiudicano i premi di prima categoria sono stati estratti e annunciati in diretta tv nel corso della trasmissione I soliti ignoti, condotta da Amadeus. I premi di seconda e terza fascia saranno stati invece determinati da un appposito Comitato e verranno annunciati nelle ...

Lotteria Italia - Spezia "maglia nera" per la vendita di biglietti : La Spezia - Quella spezzina è la provincia che ha accusato il maggiore calo nella vendita dei biglietti. A fronte di una calo nazionale del 19,1%, La Spezia, come riferisce Agipronews, fa segnare un -...

I biglietti vincenti della Lotteria Italia : Tre in Campania, uno in Piemonte e uno in Umbria: sono i primi cinque biglietti della Lotteria Italia, quelli che vincono i premi più importanti, da 5 milioni a 500 mila euro. L'Agenzia Dogane e Monopoli comunica le serie e i numeri dei biglietti estratti di Prima categoria e non ancora abbinati ai premi: Serie E numero 265607 venduto a Pompei (Napoli), in punto vendita Via Roma 59; Serie E numero 449246 venduto a Napoli - ...