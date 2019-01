Litigare in modo civile davanti ai figli? È meglio che dissimulare

vanityfair

(Di domenica 6 gennaio 2019) Ascolto attivoTrovare il momento giustoNon tollerare certi comportamentiChiarezza emotivaper fare ordineConsapevolezza della diversitàAccettare i no senza rivendicazioniQuello che diciamoNon prendersi troppo sul serioInteriorizzare e sfiorarsiQuando litighiamo con il partner, di solito cerchiamo di fare inche i bambini non se ne accorgano. Lo facciamo per proteggerli, in buona fede, ma probabilmente non facciamo la cosa migliore. Almeno secondo lo studio della Washington State University: fare finta di nulla è una scelta dannosa perché confonde i piccoli, che hanno la capacità di cogliere sottili indizi per identificare le nostre emozioni.Sara Waters, ricercatrice, ha studiato ilin cui 109 madri e padri interagivano con i lorodopo un evento stressante. Ad alcuni è stato detto di sopprimere le loro emozioni e ad alcuni è stato detto di agire in...