La Befana vien di notte | recensione del primo “cinecarbone” con Paola Cortellesi e

La Befana vien di notte.. storia - leggenda e tradizioni dell'Epifania : Il 6 gennaio è il giorno dell’apparizione dei Re Magi, Melchiorre, Baldassarre e Gaspare, venuti da oriente a Betlemme seguendo la Stella Cometa per onorare nella sua umile grotta Gesù Bambino, il re dei re, appena nato. Epifania deriva dal termine greco epifàneia che significa, appunto, apparizione ed è il primo giorno in cui Gesù ancora in fasce appare pubblicamente. Una volta arrivati i Magi offrono in segno di ...

La Befana vien di notte - il film di Natale con Paola Cortellesi (recensione) : È partito bene al botteghino La befana vien di notte, quasi mezzo milione incassato ieri in un giovedì interlocutorio delle vacanze. Il film di Michele Soavi conferma come il cinema italiano, dopo anni di sovraesposizione di commedie, abbia deciso per questo Natale di puntare in altre direzioni. Il cinepanettone è in soffitta: Natale a 5 stelle l’ha prodotto Netflix, quindi non è in sala, mentre Amici come prima con Boldi e De Sica assomiglia ...