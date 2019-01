Casting per un nuovo film diretto da Danilo Casaldi e per vari spettacoli a Venezia

Casting per una web serie prodotta da D&E Animation e spettacoli di Cento Teatri : Selezioni in corso per la ricerca di figuranti speciali e una truccatrice per una web serie, prodotta da D&E Animation, dal titolo "Game of Kings". Le riprese verranno effettuate soprattutto a Genova ma in parte anche nell'ambito della intera regione Liguria. Si cercano inoltre varie figure, tra cui cabarettisti, cantanti, musicisti e ballerini, per vari spettacoli, a cadenza settimanale, a cura dell'Associazione Cento Teatri di Firenze, che ...

Casting per una web series tv e per uno spot commerciale : Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di attori, tecnici, fotografi e truccatori per realizzare una web series tv, diretta dal regista Modestino Di Nenna e prodotta da Follower One da girarsi prevalentemente ad Avellino. Sono inoltre tuttora aperti i Casting per la realizzazione di un interessante spot di carattere commerciale le cui riprese verranno successivamente effettuate nell'ambito della regione Puglia. Una web series tv Per ...

Casting per uno spot tv pubblicitario e per Fiera MICAM : Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di diverse comparse per realizzare un interessante spot televisivo per pubblicizzare un marchio di abbigliamento alquanto conosciuto. Le riprese verranno poi effettuate in Toscana. Sono, inoltre, aperti i Casting per la ricerca di hostess per accoglienza, supporto linguistico e attività presso il relativo stand, in occasione della Fiera MICAM che si svolgerà a febbraio a Milano. In questo ...

Casting per la serie TV 'Made in Italy' di Canale 5 e per un corto per la NABA : Attualmente sono aperti dei Casting per la ricerca di figuranti speciali, figuranti, piccoli ruoli e comparse per l'importante serie televisiva per Canale 5 dal titolo Made in Italy, per la regia di Ago Panini e Luca Lucini. Sono inoltre in corso le selezioni di attori e attrici per la realizzazione di un interessante cortometraggio di tesi per la Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano. In entrambi i casi le riprese verranno effettuate a ...

Casting per uno spettacolo con Manlio Dovì e un video musicale : Sono aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici per la commedia musicale dal titolo Tango, con Manlio Dovì, e quelle per la realizzazione del video musicale di un noto cantautore italiano per la regia di Giacomo Triglia. 'Tango' Per la commedia musicale dal titolo Tango, di Aldo Lo Castro e diretto dalla regista Gisella Calì, si cercano attori e attrici, tutti in possesso di notevoli capacità canore. Lo spettacolo, il cui debutto è ...

Casting per il film 'Io resto così' e per uno spot pubblicitario a Milano : Casting aperti per il film dal titolo 'Io resto così', tratto dall'omonimo romanzo di Debora Scalzo e prodotto da Ahora film per la regia di Marco Pollini. Sono inoltre aperte le selezioni di attrici/ballerine per uno spot pubblicitario a cura di MoveOn Milano. 'Io resto così' Casting partiti per la realizzazione del film dal titolo Io resto così, prodotto da Ahora film e diretto dal regista Marco Pollini. Il film è tratto dall'omonimo romanzo ...

Casting per un film da girarsi a Napoli e uno shooting fotografico a Prato : Casting attualmente in corso, a cura di Klab4 film, alla ricerca di diversi figuranti per la realizzazione di un interessante film le cui riprese verranno poi effettuate a Napoli. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di modelle per un importante shooting fotografico che si terrà a Prato il 17 e il 18 gennaio, a cura dell'agenzia 'Le Perle delle Muse'. Un nuovo film Per la realizzazione di un nuovo importante film, le cui riprese verranno poi ...

Casting per un film con Rossella Brescia e uno spot televisivo : Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di numerose comparse per un importante film, correlato al problema della disabilità, dal titolo Passi d'amore, diretto dal regista Fabio Matacchiera e con la nota conduttrice Rossella Brescia nel cast artistico. Le riprese verranno poi effettuate a Taranto. Sono inoltre aperti i Casting alla ricerca di attori, attrici e comparse, per la realizzazione di un interessante spot televisivo ...

Casting per due nuovi film e per la Mood Management : Sono aperte le selezioni, a cura di Galaxia Casting, per due nuovi film prodotti rispettivamente da Tucker film e da Nefertiti film. Sono inoltre tuttora in corso i Casting di Mood Management per trovare volti nuovi per televisione, spettacolo, moda, cinema. Galaxia Casting e due nuovi film Galaxia Casting seleziona figure varie per due film in preparazione che verranno girati entrambi in Friuli Venezia Giulia. Innanzitutto, per L'Angelo dei ...

Casting per uno spot pubblicitario a cura di Progetto Tangram da girarsi a Roma : Selezioni attualmente in corso per un importante spot pubblicitario destinato alla televisione e al web a cura di Progetto Tangram, le cui riprese verranno poi effettuate a Roma entro la fine del mese di gennaio 2019. Sono inoltre tuttora aperti i Casting a cura dell'agenzia MGFiftyOne per la ricerca di varie figure, di differenti tipologie, per un noto programma televisivo da girarsi in Lombardia. Le selezioni si svolgeranno rispettivamente a ...

Casting per musicisti alla RAI e per ragazze di bellissima presenza a Mediaset : Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di musicisti, diplomati in violino, contrabbasso e corno, per l'Orchestra Sinfonica della RAI. Sono inoltre tuttora aperti i Casting per la ricerca di ragazze di bellissima presenza per programmi in onda su reti Mediaset e prodotti da SDL2005. musicisti per la RAI La RAI promuove un importante selezione tramite concorso per musicisti da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo ...

Casting per una serie tv prodotta da Woodpecker Production e per un cortometraggio : Sono tuttora aperte le selezioni di giovani attrici per realizzare una importante serie televisiva, di tipo thriller/drammatico, da girarsi a Roma e prodotta da Woodpecker Productions. Si richiede una rilevante propensione per scene di azione. Sono inoltre attualmente aperti i Casting per un interessante cortometraggio di produzione indipendente e dal titolo "Il mio cuore mai più per nessuna". In questo caso la richiesta è indirizzata ...

Casting per scena cinematografica a Parma e per il musical 'Disincantate' : Casting in corso alla ricerca di un attore e di una attrice per realizzare una scena cinematografica da girarsi nelle vicinanze di Parma. Sono inoltre aperte le selezioni di attrici/cantanti per lo spettacolo musicale dal titolo Disincantate, diretto da Matteo Borghi. Quando Volano Le Cicogne Per la realizzazione di una scena di un film, nell'ambito di un progetto multimediale connesso a neuroscienza e cinematografia e in diretta relazione con ...

Casting per il film 'Lessons of Love' e per la trasmissione 'Ciao Darwin' : In queste settimane sono in corso delle selezioni alla ricerca di attori, figuranti e comparse per un film, diretto da Chiara Campara e prodotto da Ang film, dal titolo Lessons of Love. Le riprese verranno effettuate in Valsassina, nella provincia di Lecco. Sono inoltre aperti i Casting per prendere parte alle prossime selezioni, che si terranno a Napoli, di varie figure per la nuova edizione di Ciao Darwin, il noto programma televisivo condotto ...