Sono inutili gli integratori? A volte si altre no | ma il problema resta!

Governo Usa : "Stop alle missioni di pace in Africa. Sono inutili" : Gli Stati Uniti hanno varato in questi giorni una nuova "strategia per l"Africa". L"elaborazione di tale piano è stata affidata dal presidente Trump a John Bolton, consigliere del tycoon per la sicurezza nazionale. Quest'ultimo ne ha ultimamente delineato le caratteristiche fondamentali durante un convegno tenutosi a Washington presso la sede del think-tank conservatore Heritage Foundation.Nel suo intervento, Bolton ha annunciato che, in base ...

Pd - le primarie così Sono inutili. Tre cose da fare per renderle efficaci : Partiamo da un dato: solo il 9% degli elettori sta seguendo le primarie del Pd. Se fossi dalle parti di largo del Nazareno comincerei a preoccuparmi, perché queste primarie dei dem nostrani sono nate male e stanno finendo anche peggio. Facciamo un salto oltreoceano, dove la carica più importante del mondo – il presidente degli Stati Uniti – viene scelta attraverso questo percorso. Al di là delle differenze di funzionamento e di forma ...

Rifiuti - Di Maio : inceneritori non Sono in contratto - non creare tensioni inutili : Il vicepremier M5s Luigi Di Maio torna sulla questione degli inceneritori, proposti dal vicepremier leghista Matteo Salvini e avversati dai 5 stelle. “Credo solo che quando si sa che due forze politiche abbiano idee diverse questo non è un problema, anche quando lo si dice. L’importante è sapere che cosa c’è nel contratto e non serve creare tensioni inutili quando una cosa non è prevista e ...

Di Maio : “Salvini crea tensioni inutili - Sono sorpreso dalla polemica di oggi” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, si dice "sorpreso" dalla polemica nata oggi con il leader della Lega e alleato di governo, Matteo Salvini, sul caso degli inceneritori. Di Maio sottolinea "che questo tema non è nel contratto di governo e non vedo perché creare tensioni inutili per una cosa che non essendo nel contratto non si può fare e non si farà".Continua a leggere