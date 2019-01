Miccichè presidente ARS critica Salvini e fa il paragone con Mussolini

blogitalia.news

(Di sabato 5 gennaio 2019) Ildell’Assemblea Regionale Siciliana, parla del decreto sicurezza di, facendo anche uninsolito conMicciché, cosa pensa del decreto sicurezza, cioè del decretoIl decreto ha sicuramente spunti positivi, ma non è accettabile quello che c’è scritto sull’immigrazione. I siciliani dovrebbero ricordare che noi siamo 5 milioni in Sicilia, 5 milioni nel resto d’Italia e 50 milioni nel mondo. Significa che siamo un popolo di 60 milioni di cui 55 milioni sono emigrati. Un siciliano favorevole alla legge che criminalizza gli immigrati va contro la sua stessa storia.Dunque, fa riferimento a sole ragioni storiche?Io sono stato sulla nave Diciotti dove c’erano ragazzi giovani feriti da armi da fuoco, appunto scappati da una guerra. Immaginare che un paese liberale e democratico come quello nostro possa non accettare alcuni ...