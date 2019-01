Inter-Napoli | salgono a otto gli indagati | individuata la seconda auto

Scontri Inter-Napoli - Da Ros ai domiciliari : il tifoso dell’Inter scarcerato dopo l’Interrogatorio : Luca Da Ros è stato scarcerato a seguito dell’interrogatorio nel quale ha fornito i dettagli degli Scontri in cui è stato coinvolto lo scorso 26 dicembre Il tifoso dell’Inter Luca Da Ros, coinvolto negli Scontri di Inter-Napoli lo scorso 26 dicembre, è stato scarcerato. Al 21enne, dopo l’interrogatorio nel quale ha rivelato importanti dettagli del parapiglia avvenuto durante il match, sono stati concessi i domiciliari dal ...

Scontri Inter-Napoli : indagati otto ultrà del Napoli - scarcerato Da Ros : TORINO - Sono complessivamente otto le persone indagate a Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte di Daniele Belardinelli , l'ultra del Varese, gemellato con quelli interisti, che è stato ...

Scontri Inter-Napoli : indagati quattro ultrà del Napoli - scarcerato Da Ros : TORINO - Sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio volontario i quattro tifosi del Napoli che erano a bordo della Volvo V40 Station Wagon la quale, secondo gli ...

Ultras Inter morto : 4 tifosi del Napoli indagati/ Accusa di omicidio volontario - l'avvocato 'Sono innocenti' : Ultras Inter morto: 4 tifosi del Napoli indagati. L'Accusa è di omicidio volontario, l'avvocato spiega "Sono innocenti, attesi colpi di scena'

LIVE Calciomercato oggi - trattative 5 gennaio in DIRETTA : Napoli - Kouamé è vicino. Inter-Godin - quasi fatta. Pepe al Monaco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale (oggi sabato 5 gennaio). La finestra di riparazione è incominciata a spron battuto e sono già arrivati i primi colpi importanti, l’Inter è scatenata e ha siglato un biennale con Godin ma è anche sulle tracce di Branzao e Lincoln, due baby fenomeni brasiliani. La Juventus è alle strette finali per accaparrarsi le prestazioni di Ramsey che dovrebbe arrivare in estate, tutte ...

Scontri Inter-Napoli - l'ultrà pentito fa altri 7-8 nomi e viene scarcerato : Luca Da Ros, il 21enne tifoso nerazzurro arrestato per avere partecipato agli Scontri di via Novara prima di Inter-Napoli, lo scorso 26 dicembre, ha ottenuto gli arresti domiciliari. Il gip della procura milanese, Guido Salvini, ha accolto la richiesta di scarcerazione presentata dall'avvocato del ragazzo, Alberto Tucci, che ha spiegato: "Sono lieto di apprendere la notizia, ritenevo che avesse diritto a un trattamento meno duro". Per il ...

Ultrà ucciso a Milano - indagati i quattro tifosi del Napoli sotto Interrogatorio : Sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio volontario i quattro tifosi del Napoli che erano a bordo della Volvo V40 Station Wagon la quale,...

Scontri Inter-Napoli : indagati per omicidio volontario i quattro tifosi napoletani a bordo della Volvo V40 : Scontri Inter-Napoli, le indagini degli inquirenti sulla morte di Belardinelli continuano incessantemente: 4 gli indagati per omicidio volontario Sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio volontario i quattro tifosi napoletani che sono stati ascoltati oggi in Questura a Napoli dai pm milanesi che indagano sugli incidenti che lo scorso 26 dicembre hanno preceduto Inter-Napoli e nei quali è morto l’ultras interista ...

Scontri Milano - Interrogati 4 tifosi del Napoli : Vengono ascoltati come persone informate sui fatti i 4 tifosi napoletani che si sono recati questa mattina in Questura per essere sentiti dai pm milanesi che indagano sugli Scontri che hanno preceduto ...

Inter-Napoli - 4 indagati per omicidio : 16.52 Iscritti nel registro degli indagati per omicidio volontario i quattro tifosi napoletani ascoltati in Questura a Napoli dai pm milanesi che indagano sugli incidenti che lo scorso 26 dicembre hanno preceduto Inter-Napoli e nei quali è morto l'ultras interista Daniele Belardinelli. I quattro ragazzi si erano recati a Milano per assistere alla partita, utilizzando la Volvo V40 per la quale è stato disposto il sequestro, in quanto ritenuta ...

Scontri Inter-Napoli - scarcerato l'ultrà Interista Luca Da Ros : concessi i domiciliari : Sono stati concessi i domiciliari a Luca Da Ros, il 21enne ultrà interista arrestato per gli incidenti prima di Inter-Napoli che sono costati la vita al tifoso del Varese, Daniele Belardinelli. Lo ha ...

Scontri Inter Napoli - Luca Da Ros scarcerato : concessi i domiciliari al tifoso nerazzurro : Sono stati concessi i domiciliari a Luca Da Ros, il 21enne tifoso dell'Inter arrestato per gli incidenti prima di Inter-Napoli che sono costati la vita al tifoso del Varese, Daniele Belardinelli. Lo ...

Inter-Napoli - scarcerato Da Ros L'ultrà nerazzurro ai domiciliari : Sono stati concessi i domiciliari a Luca Da Ros, 21 anni, il tifoso dell'Inter arrestato per gli incidenti prima di Inter-Napoli che sono costati la vita al tifoso del Varese Daniele Belardinelli. Il ...

Scontri Inter-Napoli : concessi i domiciliari a Luca Da Ros - : Il gip Guido Salvini ha stabilito il provvedimento nei confronti del 21enne tifoso dell'Inter arrestato per gli incidenti avvenuti prima del match di San Siro e in cui ha perso la vita Daniele ...