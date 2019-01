Immigrazione | appello di Sgarbi a Salvini | ' Ascolti i sindaci ed il mondo cattolico'

Blastingnews

(Di sabato 5 gennaio 2019) Vittorionon è mai stato tenero nei confronti dell'attuale governo. Molto spesso, però, l'oggetto delle sue invettive è stato il Movimento Cinque Stelle. Le sue parole durissime contro Luigi Di Maio hanno già fatto la storia della legislatura in corso. Oggi, però, pur ribadendo la sua stima nei confronti di Matteo, per quella che lui definisce "energia positiva", manifesta un punto di vista critico anche nei confronti della politica della Lega. Il riferimento va alla questionee alla regolamentazione della stessa, disciplinata dal nuovo decreto sicurezza che ha fatto andare su tutte le furie numerosied amministratori locali.ha voluto fare unal leader della Lega attraverso un post sulla sua pagina Facebook che esprime il suo punto di vista.Favorevole all'accoglienza Vittorio, in recenti apparizioni televisive, non ha mai ...