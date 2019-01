Google Podcasts si appresta a supportare i link e migliorare la formattazione del testo

L’app Google 8.49 beta prepara il collegamento tra automobili e Google Assistant - il download automatico in Google Podcasts e altro : Il codice contenuto nell'apk della versione 8.49 dell'app Google evidenzia che Big G sta lavorando sul collegamento di auto compatibili con Google Assistant e sulla possibilità di condividere le raccolte, mentre altre funzionalità in fase di sviluppo includono il download automatico in Google Podcast e una cronologia di Google Lens. L'articolo L’app Google 8.49 beta prepara il collegamento tra automobili e Google Assistant , il download ...

Google sta migliorando Google News e Google Podcasts può ora condividere episodi e spettacoli : Google ha rivelato che è al lavoro su un aggiornamento di Google News con l'intento di migliorare la piattaforma per gli editori online che potranno vedere come i propri contenuti stanno centrando le notizie e la classifica. Anche Google Podcast sta gradualmente migliorando e ora l'app è in grado di generare collegamenti a podcast e spettacoli per una facile condivisione. L'articolo Google sta migliorando Google News e Google Podcasts può ora ...