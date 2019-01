Golden Globe | tutto quello che c' è da sapere

Chi sono i favoriti dei Golden Globes 2019? I pronostici di OM per il cinema : Con la cerimonia dei Golden Globes 2019, che avrà luogo nella serata di domenica 6 gennaio, comincia la fase più calda della stagione dei premi del cinema statunitense che raggiungerà l'apice con gli Oscar il 24 febbraio. La 76esima edizione dei Golden Globes si svolgerà come sempre al Beverly Hilton di Beverly Hills, California, maestri di cerimonie Andy Samberg e Sandra Oh. I circa 90 membri della giuria, giornalisti della Hollywood Foreign ...

Golden Globe 2019 - tutto quello che c’è da sapere su Isan Elba : Isan ElbaIsan ElbaIsan ElbaIsan ElbaIsan ElbaIsan ElbaIsan ElbaIsan ElbaÈ il turno di Isan Elba. Diciassette anni appena compiuti (il 4 gennaio), primogenita di Idris, è stata scelta come ultima ambassador dei Golden Globes sulla scia di tante altre «figlie di» che prima di lei hanno calcato il palco dei premi considerati l’anticamera degli Oscar, facendo gli onori di casa. Due anni fa era toccato alle tre sorelle Stallone, tutte figlie di ...

Dai Golden Globe agli Oscar 2019 - il calendario dei premi al cinema : Ogni inizio anno si gioca la partita dei premi e delle scommesse: quale sarà il film più gettonato agli Oscar? L2019;attore e l2019;attrice favoriti? E invece la serie tv che vincerà il maggior numero di Golden Globe? Come si orienteranno i membri della British Academy? Tra gennaio e febbraio si concentrerà il maggior numero di cerimonie e red carpet internazionali (mentre la 64^ edizione del David di Donatello nostrano ...

Golden Globe 2019 - le nomination : Sono state annunciate le nomination ai Golden Globe 2019, i premi cinematografici e televisivi assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association. La cerimonia di premiazione 76esima edizione si terrà il 6 gennaio 2019 a Beverly Hills e sarà condotta da Sandra Oh e Andy Samberg.

Golden Globe confusion : Scorriamo le nomination ai Golden Globe per la migliore serie drammatica e niente, “Succession” non si trova. Scorriamo le nomination ai Golden Globe per la miglior serie comica (i membri della stampa estera hanno fatto un po’ di confusione quest’anno, per esempio candidando “A Star is Born” con Lad

La storia dei "Golden Globe che tracciano la via per gli Oscar" ha stancato : Bisognerà una volta risalire all’origine della leggenda “I Golden Globe tracciano la via per gli Oscar”. Sospettiamo l’abbiano messa in giro i giornalisti della stampa estera a Los Angeles che ogni anno assegnano il premio (l’altro ieri le nomination, la cerimonia sarà il 6 gennaio, con attori regis

Parte da favorita Lady Gaga ai Golden Globes 2019 (e dunque agli Oscar) con le nomination di A Star Is Born : “Grata a Bradley Cooper” : Sulla carta è già il trionfo più atteso, quello di Lady Gaga ai Golden Globes 2019 per A Star Is Born, tanto come miglior attrice protagonista quanto per la colonna sonora con Shallow. Tra i film più acclamati dell'anno dalla critica e tra i maggiori incassi al box office nel mondo, A Star Is Born ha ottenuto 5 nomination ai Golden Globes 2019 e tanto il film quanto i suoi protagonisti partono certamente da favoriti per la vittoria del ...

Golden Globe - sei nomination a "Vice" : 0.01 E'"Vice-L'uomo nell'ombra"di Adam Mckay il film che ottiene il maggior numero di nomination, sei, per il Golden Globe la cui premiazione si terrà la notte tra il 6 e il 7 gennaio a Los Angeles. Cinque nomination ottengono "A star is born" di Bradley Cooper, "La favorita" di Yorgos Lanthimos, e "Green Book" di Peter Farrelly. Quattro nomination per "BlacKkKlansman" di Spike Lee e "Mary Poppins Returns". "Dogman" di Garrone non entra ...

Golden Globe 2019 - tutti film in nomination : Inizia il periodo dei premi di “peso”. Si parte con le nomination della 76^ edizione dei Golden Globe, assegnati dalla stampa estera a Hollywood. Come di consueto sono presi in esame sia le opere cinematografiche che televisive, suddivise per genere (drammatico – musical-commedia). Ci si aspettava l’exploit di A Star is Born con Lady Gaga che si accaparra non solo la nomination per la miglior canzone, ma anche per la best actress in un ruolo ...