Godin all’Inter | Milinkovic-Savic resta alla Lazio

(Di sabato 5 gennaio 2019) L'inter si porta avanti con il lavoro e mette a segno un primo colpo per la prossima stagione. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il difensore uruguayano Diegoche ha giugno arrivera' a parametro zero dall'Atletico Madrid. La societa' spagnola non vorrebbe far partire una delle sue bandiere e sta cercando una soluzione per trattenerlo, come ha confermato l'allenatore Diego Simeone in conferenza stampa, prima della sfida con il Siviglia.L'Inter intanto ha pronto un contratto di due anni con opzione per il terzo. In casa Milan sembrano svanite le possibilita' di prendere Sergej. Il suo procuratore ha dichiarato che, a gennaio, al 100% rimane, parole pero' che lasciano aperte le porte ad un trasferimento a fine stagione. I rossoneri continuano a seguire l'evoluzione della storia di Carrasco che ha chiesto ufficialmente al Dalian Yifang di ...