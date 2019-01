Enea | All' Industry Day oltre 170 partecipanti italiani ed internazionali

Innovazione : progetti Enea premiati dalla Regione Lazio : Produrre in grandi quantità e a basso costo pigmenti vegetali dalle funzioni antiossidanti come le crocine utilizzando cellule di lievito anziché gli stimmi dei fiori di zafferano; sintetizzare nanomateriali per dispositivi a LED innovativi, a basso consumo di energia e dal ridotto impatto ambientale, attraverso sistemi laser; infine produrre scaffold ingegnerizzati per la rigenerazione di cellule, tessuti e organi umani danneggiati. Sono questi ...

Enea : Rallentano consumi - prezzi elettricità famiglie top da 2008 : Roma, 20 dic., askanews, - Nel terzo trimestre 2018 i prezzi dell'energia elettrica per le famiglie italiane hanno raggiunto i massimi del decennio, mentre si registrano aumenti a due cifre, +10%, per ...

Enea : Riqualificazione energetica e strutturale più semplice grazie alla nuova App : ENEA si apre al mondo della digitalizzazione e presenta la nuova app gratuita Condomini+4.0, pensata per misurare in modo semplice i consumi energetici e le caratteristiche strutturali degli edifici ...

Trasporti : tecnologie e sistemi hi-tech per la mobilità elettrica dalla ricerca Enea : sistemi hi-tech per la ricarica wireless dinamica, indagini sperimentali per accrescere la sicurezza delle batterie, strumenti informatici e studi per promuovere la diffusione della mobilità elettrica e supportare amministrazioni locali, aziende del trasporto pubblico e gestori di infrastrutture di ricarica. Sono alcune delle tecnologie innovative e delle attività realizzate dall’ENEA e da numerose università nel Programma di ricerca di Sistema ...

Lavori «green» in casa : come fare l’invio all’Enea per il bonus al 50% : L’adempimento, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, riguarda chi ha ristrutturato una casa eseguendo interventi taglia-sprechi agevolati con la detrazione del 50% per il recupero edilizio. Nel caso del cambio delle finestre basta indicare la superficie e il tipo di materiali. Il portale deve essere usato anche per l'acquisto di elettrodomestici legato a opere edili...

Bonus mobili : obbligo di comunicazione all’Enea anche per gli elettrodomestici : Dopo un’attesa di diversi mesi, finalmente è stato presentato dall’ENEA, il sito dedicato alla trasmissione dei dati degli interventi di ristrutturazione edilizia, per il quale si intende usufruire del Bonus fiscale, in adempimento all’obbligo sancito dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, la cosiddetta Legge di Bilancio per l’anno 2018. Infatti, come già previsto per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ovvero ...

Enea : oggi a Roma la presentazione del portale dedicato alle detrazioni fiscali : oggi alle ore 14 a Roma, presso il parlamentino del Ministero dello Sviluppo Economico, sarà presentato il portale ENEA dove trasmettere le informazioni per usufruire della detrazione fiscale del 50% per interventi edilizi e tecnologici realizzati nel 2018 che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili. Interverranno il sottosegretario allo Sviluppo Economico Davide Crippa e il presidente dell’ENEA Federico ...

Enea a Ecomondo - dalle rinnovabili al biometano : L' energia elettrica da fonti rinnovabili comporta comunque produzione in eccesso . Sul suo utilizzo ne parla l'ingegner Giacomo Bruni del laboratorio tecnologie energetiche dell' ENEA . "Il progetto ...