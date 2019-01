Alpinismo | François Cazzanelli in spedizione per il Monte Vinson | la montagna più alta

meteoweb.eu

(Di sabato 5 gennaio 2019) Parte oggi, 5 gennaio 2019, lache vedrà impegnato l’alpinista e guida alpinacon obiettivo la vetta del, nel continente Antartico, inserita tra le “Seven Summit”. Con un’altitudine di 4.897 metri, ilè conosciuto per essere la cima più desolata della Terra. Questo picco, fu scalato la prima volta nel 1966 e fino ad oggi poche altre persone hanno ripetuto l’impresa.Anche in questa occasione, come per l’Everest,accompagnerà l’imprenditore Sergio Cirio, che ha già dato prova di un’ottima condizione fisica arrivando fino a quota ottomila metri dell’Everest (vetta che non ha potuto raggiungere solo ed esclusivamente per un problema legato alla mancanza di ossigeno artificiale, trasportato da uno sherpa non arrivato in tempo per affrontare l’ultimo tratto della scalata). “Le difficoltà principali di questa...