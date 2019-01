UFC – Dana White svela | “rivincita Nurmagomedov-McGregor | si farà nel 2019 ad una

UFC : Cain Velazquez contro Francis Ngannou confermato per febbraio da Dana White : In una promotion celebre ultimamente solo per i fatti successivi al match fra Khabib e Mcgregor, è stato ufficializzato per il 17 febbraio 2019 l'incontro valevole per i pesi massimi UFC fra Francis Ngannou e Cain Velazquez. Dopo l'attesissimo rematch contro Blaydes, Ngannou ha allontanato le cocenti critiche subite dopo le sconfitte con Miocic e Lewis, ed è tornato a vincere e convincere in una categoria, come quella dei massimi, dominata dal ...