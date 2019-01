NBA – Knicks | la strategia per il rinnovo di Porzingis | niente massimo salariale | si

NBA - Enes Kanter-Knicks - addio vicino? Buyout - Bulls o altro : ecco tutte le opzioni : Sotto l'albero di Natale, Enes Kanter ha trovato un regalo tutt'altro che atteso: un ruolo da panchinaro nei New York Knicks. La sfida natalizia contro i Bucks è stata infatti l'ultima giocata dal ...

NBA – Ai Bucks la prima sfida di Natale : Antetokounmpo lascia ai Knicks 30 punti di carbone : I Milwaukee Bucks si aggiudicano la prima sfida natalizia dell’NBA: Giannis Antetokounmpo guida i suoi al successo con una doppia doppia da 30 punti Madison Square Garden vestito a festa per la sfida delle 18:00 italiane che dà inizio alla grande serata di basket NBA. Purtroppo per i fan dei Knicks però, Babbo Natale ha le sembianze di Giannis Antetokounmpo e per i tifosi di NY c’è solo carbone sotto l’albero. Il greco non va mai in ...

Mercato NBA – All’interno della lega pochi dubbi : i Knicks saranno la prima scelta di Kevin Durant in estate : Diversi addetti ai lavori in NBA hanno dato vita ad un vero e proprio sogno di Mercato: Kevin Durant avrebbe messo i Knicks in cima alle proprie preferenze Frank Isola di ‘The Athletic’ ha fatto un graditissimo regalo di Natale a tutti i tifosi dei New York Knicks. Secondo il giornalista, diversi agenti NBA e altri addetti ai lavori non avrebbero dubbi sul fatto che, in caso di addio ai Golden State Warriors in estate, Kevin Durant avrebbe ...

NBA – Retroscena Knicks - Mills se ne lava le mani : “Joakim Noah? Fosse dipeso da me non sarebbe mai arrivato” : Steve Mills, presidente dei New York Knicks, ha bocciato l’acquisto di Joakim Noah spiegando di non essere stato lui a portarlo nella Grande Mela La storia di Joakim Noah ai New York Knicks è nota a tutti. Il centro francese è arrivato nel 2016 dopo qualche buona stagione ai Bulls, presentandosi come un ottimo rinforzo per una franchigia che puntava alla zona Playoff. Da quel momento in poi il buio totale: tanti infortuni, scarsa ...

NBA – Zion Williamson fa sognare i tifosi dei Knicks : “giocare 41 partite al Madison Square Garden sarebbe fantastico” : Zion Williams, la stella di Duke nonchè una delle prime scelte nel prossimo Draft, strizza l’occhio ai New York Knicks dopo la partita giocata contro Texas Tech al Madison Square Garden Si dice che la prima volta non si scordi mai, per Zion Williamson la prima volta al Madison Square Garden è stata a dir poco emoZionante. La stella di Duke, al termine del successo dei suoi Blue Devils su Texas Tech, ha elogiato l’atmosferta del ...

Mercato NBA - i Knicks sondano il terreno per Jabari Parker : Jabari Parker è finito nel mirino dei New York Knicks, i Bulls sono alla ricerca di una franchigia acquirente per l’ala I Knicks sono tra le squadre che hanno espresso interesse per il talento dei Chicago Bulls, Jabari Parker. Secondo quanto rivelato da ESPN, ci sarebbe stato un sondaggio da parte della franchigia di New York per capire i margini di una possibile trade, nulla però di imminente al momento. Una cosa è certa, i Bulls ...

NBA – New York Knicks in vendita? Il presidente James Dolan apre alla cessione… per una cifra folle! : James Dolan, presidente dei New York Knicks, ha aperto alla possibile cessione della franchigia newYorkese al costo di una cifra astronomica “Amo i Knicks e i Rangers (franchigia NHL di New York, ndr), ma ho una responsabilità nei confronti degli azionisti e come presidente di una società pubblica non posso dire di non poter/voler vendere una franchigia perché agirei contro gli interessi degli shareholders e farei prevalere i miei ...

NBA - New York Knicks in vendita? Il proprietario Dolan fissa il prezzo : più di 5 miliardi : E nonostante sia un prezzo altissimo, c'è da scommettere che i miliardari in giro per il mondo avranno grande interesse a inserirsi in un business in espansione come quello della NBA, dal quale il ...

NBA – Kemba Walker spegne i sogni dei Knicks : “non riesco a immaginarmi con quella maglia - non tornerò a casa” : Kemba Walker spezza i sogni dei New York Knicks: il playmaker degli Hornets, nativo del Bronx, spiega di non voler tornare a casa nella prossima stagione Nel corso della prossima free agency, i New York Knicks sono attesi ad un ruolo da protagonisti sul mercato. La franchigia newyorkese potrà aggiungere un top player al proprio roster, formando una coppia interessante con Porzingis per, insieme agli altri giovani, puntare ad un piazzamento ...

NBA : i Pistons sgambettano Golden State - i Knicks battono a sorpresa i Bucks all'overtime : I Warriors , nonostante il rientro dall'infortunio di Curry , non riescono a festeggiare come di dovuto perdendo per 102-111 contro i Pistons . I Knicks riescono nell'upset battendo i Bucks 134-136: ...

Risultati NBA – Philadelphia a valanga sui Knicks - Gallinari show a Los Angeles : ok Thunder e Bucks : Philadelphia non dà scampo ai Knicks, Bulls sconfitti di misura da Milwaukee mentre Thunder e Clippers si sbarazzano di Cleveland e Phoenix Emozioni a non finire nella notte NBA appena trascorsa, caratterizzata da tanto spettacolo e da giocate davvero da urlo. Grande affermazione di Philadelphia al cospetto dei Knicks, stesi con il punteggio di 117-91. Partita mai in discussione al Wells Fargo Center, chiusa già alla fine del primo tempo ...

NBA - Knicks : Allonzo Trier - star a 13 anni e protagonista a New York 'per caso' : "Non guardavo questa foto da tantissimo tempo " ricorda a Kelly Whiteside del New York Times, che ha raccontato la sua storia - questo è il mondo dal quale arrivo. È pazzesco rivederla oggi". Trier ...

NBA – Le verità di Carmelo Anthony : “Knicks? La dirigenza scoraggiava i free agent ad arrivare a New York” : Carmelo Anthony prova a spiegare il motivo per il quale diversi free agent non hanno mai preso i Knicks in considerazione per il proprio futuro: secondo Melo il problema era il caos dirigenziale che si respirava a New York New York è una delle piazze più importanti del panorama NBA. Giocare al Madison Square Garden è uno dei sogni di ogni ragazzo che prende in mano per la prima volta una palla a spicchi con l’obiettivo di entrare a ...

NBA - Durant doma i Knicks. Gallinari batte di nuovo i Rockets : ROMA - 'Adesso penso solo ai Golden State Warriors' aveva detto nei giorni scorsi Kevin Durant a chi gli faceva domande sul futuro. A giudicare dal suo contributo in campo di questa notte ha seguito ...