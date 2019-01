I dischi in arrivo nel 2019

vanityfair

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Lana Del ReyThe CureKanye West BeirutGrimesSelena GomezThe WeekndFedezMadonnaRihanna1. Lana Del Rey Si intitola Norman Fucking Rockwell il suo sesto album in studio, con enigmatica dedica al pittore americano scomparso quaranta anni fa. Saranno undici canzoni, due sono già uscite ufficialmente (Venice Bitch e Mariners Apartment Complex), altre hanno debuttato in varie occasioni live o con dei teaser sui suoi canali social. Lana ha descritto questo nuovo capitolo della sua carriera come «country», al disco ha lavorato insieme a Jack Antonoff dei Bleachers, che come produttore ha già plasmato il suono di Lorde (Melodrama) e Taylor Swift (1989). L’appuntamento per l’ascolto completo è per la primavera.2. The Cure Sono passati dieci anni dall’ultimo album dei Cure (4:13 Dream, 2008): per questo quando Robert Smith ha annunciato il ritorno della band in studio di registrazione, dark e ...